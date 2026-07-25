Íslenski boltinn

Í skýjunum eftir sögu­legan sigur: „Þetta var dýrðar­dagur“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Gylfi Tryggvason var sáttur eftir sigurinn á Fram sem skilaði Grindavík/Njarðvík í bikarúrslit í fyrsta sinn.
Gylfi Tryggvason var sáttur eftir sigurinn á Fram sem skilaði Grindavík/Njarðvík í bikarúrslit í fyrsta sinn. vísir/guðmundur

Orðið frábært kom oft fyrir í viðtali við Gylfa Tryggvason, þjálfara Grindavíkur/Njarðvíkur, eftir sigurinn á Fram, 0-3, í dag. Enda tilefni til því Suðurnesjaliðið er komið í bikarúrslit í fyrsta sinn.

„Þetta var dýrðardagur. Frábærar aðstæður, frábært veður, frábær andstæðingur, frábær frammistaða hjá okkur og frábær niðurstaða sem er að skila okkur í bikarúrslitaleik á Laugardalsvelli. Ég á ekki mörg orð,“ sagði Gylfi við Vísi eftir leikinn á Lambhagavellinum.

En hvað gekk vel hjá Grindavík/Njarðvík í dag?

„Mér fannst við spila þennan leik af miklu hugrekki og leikgleði og fannst við bara góðar; ákveðnar í okkar návígum og héldum ágætlega í boltann og vorum með ágætis stjórn á leiknum. Mér fannst Fram samt bara flottar í dag. Þetta voru engir yfirburðir en mér fannst við samt eiga skilið að fara áfram,“ svaraði Gylfi.

Fyrstu tvö mörk Grindavíkur/Njarðvíkur voru keimlík en þau komu með skotum rétt fyrir utan vítateig. Gestirnir ógnuðu talsvert með langskotum en Gylfi segir að það hafi ekki verið á teikniborðinu fyrir leik.

„Nei, alls ekki. Ef andstæðingurinn verst aftar eru þau skot meira í boði. Ef andstæðingurinn stígur ofar til þess að loka þeim skotum förum við bara á bak við hann og ógnun með hraða og krafti. Að mínu mati erum við með mjög fjölhæfan sóknarleik og getum sótt hvernig sem okkur sýnist,“ sagði Gylfi. 

„Mér er alveg sama hvernig andstæðingar verjast á móti okkur. Mér finnst við alltaf vera ógnandi. Þannig að við bara veljum þau svæði út frá því hvaða svæði andstæðingurinn gefur okkur.“

Grindavík/Njarðvík komst í 0-2 í upphafi seinni hálfleiks og varðist vel eftir það.

„Varnarleikurinn var traustur en manni líður aldrei vel í 2-0. Þriðja markið hérna skiptir sköpum. Mér fannst þetta smá sveiflukennt eftir að við skoruðum annað markið. Þær áttu kafla þar sem þær voru ofan en við náðum síðan stjórn á þessu. Mér fannst við eiga að ná þriðja markinu inn en gerðum það ekki fyrr en seinna og þá fór manni að líða vel í 3-0,“ sagði Gylfi.

Hann getur ekki beðið eftir því að stýra Grindavík/Njarðvík í bikarúrslitaleiknum 12. september.

„Það er mjög spennandi og það er ofboðslega gaman að sjá fullt af fólki mæta hérna í stúkuna og gleðjast saman yfir þessu af því að þetta hefur aldrei áður gerst í sögu félagsins. Við þurfum að njóta og fagna þessu vel,“ sagði Gylfi að lokum.

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