Íslenski boltinn

Skotarnir stað­festa að Víkingur hafi keypt ís­lensku landsliðskonuna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Telma Ívarsdóttir bregður á leik með íslenska fánann í myndatöku UEFA vegna Evrópumótsins 2025.
Telma Ívarsdóttir bregður á leik með íslenska fánann í myndatöku UEFA vegna Evrópumótsins 2025. Getty/Pat Elmont

Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Telma Ívarsdóttir er á heimleið úr atvinnumennsku og á leið til Víkings í Bestu deild kvenna í fótbolta.

Skoska félagið Rangers staðfestir á miðlum sínum að Víkingar hafi keypt Telmu og hún er ekki lánuð eins og í fyrrasumar heldur hefur hún yfirgefið félagið.

Telma kom til Rangers í janúar 2025 frá Breiðabliki en spilaði fáa leiki fyrir félagið og var lánuð í tvígang, fyrst til Breiðabliks síðasta sumar og svo aftur til Internazionale á Ítalíu í vetur.

Telma hjálpaði Blikum í markmannsvandræðum sínum í fyrrasumar þegar Kópavogsfélagið varð bæði Íslands- og bikarmeistari. Hún hefur spilað tólf A-landsleiki og hefur verið einn af varamarkvörðum íslenska landsliðsins síðustu árin.

Víkingskonur hafa verið í markmannsleit en liðið situr í neðsta sæti Bestu deildar kvenna og hefur fengið á sig flest mörk allra liða í deildinni í sumar.

Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið