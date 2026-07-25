Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Telma Ívarsdóttir er á heimleið úr atvinnumennsku og á leið til Víkings í Bestu deild kvenna í fótbolta.
Skoska félagið Rangers staðfestir á miðlum sínum að Víkingar hafi keypt Telmu og hún er ekki lánuð eins og í fyrrasumar heldur hefur hún yfirgefið félagið.
Telma kom til Rangers í janúar 2025 frá Breiðabliki en spilaði fáa leiki fyrir félagið og var lánuð í tvígang, fyrst til Breiðabliks síðasta sumar og svo aftur til Internazionale á Ítalíu í vetur.
Telma hjálpaði Blikum í markmannsvandræðum sínum í fyrrasumar þegar Kópavogsfélagið varð bæði Íslands- og bikarmeistari. Hún hefur spilað tólf A-landsleiki og hefur verið einn af varamarkvörðum íslenska landsliðsins síðustu árin.
Víkingskonur hafa verið í markmannsleit en liðið situr í neðsta sæti Bestu deildar kvenna og hefur fengið á sig flest mörk allra liða í deildinni í sumar.
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A post shared by Rangers Women (@rangerswfc)