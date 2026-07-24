Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 24. júlí 2026 23:30 Söru Björk Gunnarsdóttir fékk góðar móttökur þegar hún spilaði sinn fyrsta leik í Haukabúningnum í átján ár. vísir/hulda margrét Sara Björk Gunnarsdóttir lék í kvöld sinn fyrsta leik fyrir Hauka í 6.570 daga þegar liðið tapaði fyrir HK, 0-2, í Lengjudeild kvenna. Hulda Margrét Óladóttir, ljósmyndari Vísis, var á Ásvöllum í kvöld og tók myndirnar sem fylgja fréttinni. Eftir að hafa leikið í atvinnumennsku erlendis síðan 2011 skrifaði Sara Björk undir tveggja ára samning við Hauka í byrjun júní. Hún mátti loks leika með Haukum í kvöld en það var fyrsti leikur hennar fyrir Hafnarfjarðarliðið síðan 29. júlí 2008. Haukar töpuðu þá 0-2 fyrir ÍBV í A-riðli 1. deildar. Elísa Viðarsdóttir, sem lék lengi með Söru Björk í landsliðinu, skoraði annað mark Eyjakvenna í leiknum. Haukar hafa tapað þremur leikjum í röð og eru í 4. sæti Lengjudeildarinnar með sautján stig, fimm stigum frá 2. sætinu. Tvö efstu lið deildarinnar komast upp í Bestu deildina. Næsti leikur Hauka er gegn ÍA á heimavelli á þriðjudaginn kemur. Sara Björk og stöllur hennar gera sig klárar fyrir leikinn gegn HK.vísir/hulda margrét Einbeitt í upphitun.vísir/hulda margrét Sara Björk er uppalinn hjá Haukum en fór til Breiðabliks um mitt sumar 2008.vísir/hulda margrét Byrjunarlið Hauka.vísir/hulda margrét Ekki gekk allt upp í kvöld.vísir/hulda margrét Sara Björk í baráttu við Valgerði Lilju Arnarsdóttir, fyrirliða HK.vísir/hulda margrét Svekkelsið leyndi sér ekki.vísir/hulda margrét Sara Björk með tvo HK-inga á hælunum.vísir/hulda margrét Sara Björk með kærasta sínum, Árna Vilhjálmssyni, leikmanni Stjörnunnar, eftir leikinn.vísir/hulda margrét Lengjudeild kvenna Haukar Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Guðmundur Oddsson látinn Golf Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Sjá meira