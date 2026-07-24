Íslenski boltinn

Myndaveisla frá endur­komu Söru Bjarkar

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Söru Björk Gunnarsdóttir fékk góðar móttökur þegar hún spilaði sinn fyrsta leik í Haukabúningnum í átján ár.
Söru Björk Gunnarsdóttir fékk góðar móttökur þegar hún spilaði sinn fyrsta leik í Haukabúningnum í átján ár. vísir/hulda margrét

Sara Björk Gunnarsdóttir lék í kvöld sinn fyrsta leik fyrir Hauka í 6.570 daga þegar liðið tapaði fyrir HK, 0-2, í Lengjudeild kvenna.

Hulda Margrét Óladóttir, ljósmyndari Vísis, var á Ásvöllum í kvöld og tók myndirnar sem fylgja fréttinni.

Eftir að hafa leikið í atvinnumennsku erlendis síðan 2011 skrifaði Sara Björk undir tveggja ára samning við Hauka í byrjun júní.

Hún mátti loks leika með Haukum í kvöld en það var fyrsti leikur hennar fyrir Hafnarfjarðarliðið síðan 29. júlí 2008. Haukar töpuðu þá 0-2 fyrir ÍBV í A-riðli 1. deildar. Elísa Viðarsdóttir, sem lék lengi með Söru Björk í landsliðinu, skoraði annað mark Eyjakvenna í leiknum.

Haukar hafa tapað þremur leikjum í röð og eru í 4. sæti Lengjudeildarinnar með sautján stig, fimm stigum frá 2. sætinu. Tvö efstu lið deildarinnar komast upp í Bestu deildina.

Næsti leikur Hauka er gegn ÍA á heimavelli á þriðjudaginn kemur.

Sara Björk og stöllur hennar gera sig klárar fyrir leikinn gegn HK.vísir/hulda margrét
Einbeitt í upphitun.vísir/hulda margrét
Sara Björk er uppalinn hjá Haukum en fór til Breiðabliks um mitt sumar 2008.vísir/hulda margrét
Byrjunarlið Hauka.vísir/hulda margrét
Ekki gekk allt upp í kvöld.vísir/hulda margrét
Sara Björk í baráttu við Valgerði Lilju Arnarsdóttir, fyrirliða HK.vísir/hulda margrét
Svekkelsið leyndi sér ekki.vísir/hulda margrét
Sara Björk með tvo HK-inga á hælunum.vísir/hulda margrét
Sara Björk með kærasta sínum, Árna Vilhjálmssyni, leikmanni Stjörnunnar, eftir leikinn.vísir/hulda margrét

Lengjudeild kvenna Haukar

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