Íslenski boltinn

Kláraði Harvard og samdi við Blika

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hildur Þóra Hákonardóttir mun klára tímabilið með Breiðabliki en hún hefur undanfarin ár verið við nám við hinn virta Harvard-háskóla í Bandaríkjunum.
Hildur Þóra Hákonardóttir mun klára tímabilið með Breiðabliki en hún hefur undanfarin ár verið við nám við hinn virta Harvard-háskóla í Bandaríkjunum. @hildurthorah

Hildur Þóra Hákonardóttir er aftur orðin leikmaður Breiðabliks í Bestu deild kvenna eftir þriggja ára fjarveru.

Hildur hefur undanfarin ár stundað nám í hinum virta og krefjandi Harvard-háskóla í Bandaríkjunum en er nú komin heim og hefur ákveðið að taka slaginn með uppeldisfélaginu.

Hildur útskrifaðist með virtum úr vélaverkfræði úr Harvard en hún spilaði einnig með skólaliðinu fyrstu árin en var síðan liðstjóri liðsins.

Hildur Þóra, sem er 25 ára gömul og spilar vanalega sem varnarmaður, þekkir vel til Breiðabliks því hún varð á sínum tíma Íslands- og bikarmeistari með félaginu. Alls á hún níutíu leiki fyrir meistaraflokk félagsins.

Hún lék með  9 leiki með FH í Bestu deildinni síðasta sumar en lék síðast með Breiðabliki sumarið 2023. Hildur hefur leikið 57 leiki í efstu deild á Íslandi, þar af 48 þeirra fyrir Breiðablik.

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