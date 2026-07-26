Kláraði Harvard og samdi við Blika Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júlí 2026 18:02 Hildur Þóra Hákonardóttir mun klára tímabilið með Breiðabliki en hún hefur undanfarin ár verið við nám við hinn virta Harvard-háskóla í Bandaríkjunum. @hildurthorah Hildur Þóra Hákonardóttir er aftur orðin leikmaður Breiðabliks í Bestu deild kvenna eftir þriggja ára fjarveru. Hildur hefur undanfarin ár stundað nám í hinum virta og krefjandi Harvard-háskóla í Bandaríkjunum en er nú komin heim og hefur ákveðið að taka slaginn með uppeldisfélaginu. Hildur útskrifaðist með virtum úr vélaverkfræði úr Harvard en hún spilaði einnig með skólaliðinu fyrstu árin en var síðan liðstjóri liðsins. Hildur Þóra, sem er 25 ára gömul og spilar vanalega sem varnarmaður, þekkir vel til Breiðabliks því hún varð á sínum tíma Íslands- og bikarmeistari með félaginu. Alls á hún níutíu leiki fyrir meistaraflokk félagsins. Hún lék með 9 leiki með FH í Bestu deildinni síðasta sumar en lék síðast með Breiðabliki sumarið 2023. Hildur hefur leikið 57 leiki í efstu deild á Íslandi, þar af 48 þeirra fyrir Breiðablik. Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Fótbolti Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Fleiri fréttir Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Sjá meira