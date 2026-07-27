„Við eigum harma að hefna“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 27. júlí 2026 14:15 Sigurður Heiðar Höskuldsson hefur um nóg að snúast í leikmannamálum þessa dagana. Vísir / Hulda Margrét „Það er alltaf sama spennan,“ segir Sigurður Höskuldsson þjálfari Þórs fyrir heimsókn liðsins á nýjan heimavöll KA í kvöld. Þórsarar ætla að hefa fyrir tapið í fyrri umferðinni en mæta laskaðir til leiks í Akureyrarslaginn. Líkt og í fyrri leik liðanna, þegar Þór vígði nýjan heimavöll, ákvað KA að nýta tækifærið í kvöld og vígja nýja Greifavöllinn formlega. Þórsarar eiga harma að hefna úr þeim leik en þá skoraði Hallgrímur Mar Steingrímsson sigurmarkið í 0-1 sigri KA. Óneitanlega þarf Þór líka á sigri að halda í kvöld því liðið er í neðsta sæti deildarinnar, þremur stigum frá KA. „Okkur fannst við eiga meira skilið en við fengum úr þeim leik, þegar KA-menn fengu víti á lokamínútunum. Þannig að við eigum harma að hefna og það situr alveg enn þá í mönnum, þetta tap, og ég vona bara að það sitji mikið í mönnum. Við þurfum að hefna fyrir þetta, það er klárt.“ Eftir að hafa spilað einn leik með Þór, í 2-1 sigri gegn Víkingi um síðustu helgi, er Aron Einar Gunnarsson horfinn á braut á ný og búinn að semja við Katar SC. „Þetta var vitað, að þetta gæti byrjað og endað með litlum fyrirvara. Við veltum þessu ekkert mikið fyrir okkur, þetta er bara einn leikmaður en við erum heilt lið og heill klúbbur. Þetta snertir okkur ekkert sérstaklega mikið. Hann kom í einn leik og ég vona að liðið hafi lært af því, að hann hafi smitað einhverju inn í leikmannahópinn sem situr eftir.“ Aron Einar er ekki sá eini sem Þórsarar munu sakna síðan í síðasta leik. Ágúst Eðvald Hlynsson og Bjarni Guðjón Brynjólfsson fengu gul spjöld gegn Víkingi og verða í leikbanni í kvöld auk þess sem Christian Greko Jakobsen meiddist í leiknum gegn Víkingi. Þá eru Atli Sigurjónsson, Ragnar Óli Ragnarsson og Ásbjörn Líndal Arnarsson einnig að glíma við meiðsli. „Já það eru alveg nokkur spurningamerki hjá okkur fyrir kvöldið. Ég leyfi þeim spurningamerkjum bara að lifa í kosmósinu,“ sagði Sigurður og vildi ekki gefa neinar nánari upplýsingar um ástand meiddra leikmanna liðsins. Þórsarar hafa þurft að styrkja hópinn upp á síðkastið, enda í bullandi fallbaráttu. Gyrðir Hrafn Guðbrandsson kom öflugur inn í sinn fyrsta leik fyrir félagið og skoraði í sigrinum gegn Víkingi. Síðan eru Þórsarar búnir að sækja tvo framherja, Þorra Ingólfsson og Víctor Bertomeu. „Þeir verða báðir í hópnum í kvöld, það er klárt. Hafa komið hrikalega vel inn og það er skemmtileg ára í kringum þá báða, á mismunandi hátt. Einn er ungur og graður, annar eldri og tilbúinn í ævintýri, veit nákvæmlega hvers er ætlast af honum. Þannig að við erum mjög spenntir fyrir þessum leikmönnum og spenntir að sjá hvernig þeir koma inn í þetta í kvöld. Þetta er alvöru frumraun, að mæta í svona slag.“ Er eitthvað meira á leiðinni? „Jájá, við erum að skoða okkur um og þurfum líka að bregðast við því að Aron verði ekki lengur. Eitt eða tvö nöfn finnst mér líklegt að komi inn fyrir gluggalok og vonandi bara strax í þessari viku.“ Besta deild karla Þór Akureyri KA Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Fótbolti Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Íslenski boltinn Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Íslenski boltinn Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Nýr leikmaður Tindastóls féll á lyfjaprófi þegar hann spilaði í G-deild NBA Körfubolti Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum Fótbolti Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Fótbolti Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Fleiri fréttir „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni Sjá meira