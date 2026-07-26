Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 26. júlí 2026 22:10 Jón Þór Hauksson þjálfaði áður Skagamenn en sá sína menn steinliggja á Akranesi í kvöld. Vísir/Vilhelm Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, átti erfitt með að finna orðin til að lýsa frammistöðu sinna manna eftir 5-1 tap gegn ÍA uppi á Skaga í kvöld. Staðan var 3-0 í hálfleik fyrir heimamönnum þar sem fyrstu tvö mörkin komu á fyrstu tíu mínútunum. Andri Rúnar Bjarnason náði svo að minnka muninn áður en Skagamenn skoruðu síðustu tvö mörk leiksins. „Mér fannst með ólíkindum hvernig við mættum hérna til leiks eða mættum ekki til leiks. Ég vil bara byrja á að óska þeim til hamingju með sigurinn. Þeir voru frábærir hérna í kvöld. Þeir gjörsamlega hlupu yfir okkur, spörkuðu langt og eltu alla bolta og munurinn var sá að við gerðum það ekki. Ef þeir komust ekki aftur fyrir okkur þá tóku þeir seinni boltann og komu hlaupandi á okkur þannig að við bara svöruðum því ekki,“ sagði Jón Þór og hélt áfram. „Við vorum bara að spara okkur. Fyrir það fyrsta hlupum við ekki leikinn, settum ekki líkamann fyrir, í fiffty-fiffty tæklingum þá trítluðu Skagamenn upp úr því alveg sama hvort það voru einn eða tveir Stjörnumenn í því og alltaf trítlaði Skagamaðurinn í burtu með boltann. Þegar svo er er bara ein niðurstaða, þeir bara hlupu í burtu með sigurinn, það er ekkert flóknara en það.“ Er þetta annað stóra tap Stjörnunnar í röð í Bestu deildinni en liðið tapaði 5-0 gegn KR um síðustu helgi. Eftir það sigraði liðið Ilves í undankeppni Sambandsdeildarinnar og er síðari leikurinn á fimmtudaginn í Finnlandi. Aðspurður út í orð hans um að liðið hafi verið að spara sig hafði Jón Þór þetta að segja. „Ég get ekki lesið neitt annað út úr þessu. Mér fannst við vera að hlífa okkur, við fórum ekki á fullu í návígi, mér fannst við ekki setja líkamann fyrir boltann til þess að passa hann og við hlupum ekki. Það er stór munur á þessum leik og KR-leiknum. KR-ingarnir spiluðu sundur við okkur, en Skagamennirnir komu hérna í dag og hlupu með þetta frá okkur af því að við gerðum það ekki. Upplifunin er sú að það er stór munur á þessum tveimur leikjum.“ Stjarnan er nú aðeins tveimur stigum frá fallsæti en Jón Þór segir það ekki vera hans helsta áhyggjuefni. „Taflan er minnsta af mínum áhyggjum. Mínar stærstu áhyggjur eru að fá svör við því af hverju við mætum svona til leiks og hvernig okkur dettur í hug að við fáum einhverja niðurstöðu út úr því þegar við mætum svona til leiks. Bara eitt stórt spurningarmerki með það. Það þarf að byrja á því að fá lausn á því,“ sagði Jón Þór að lokum. Besta deild karla Stjarnan ÍA Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti ÍA-Stjarnan 5-1: Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Íslenski boltinn Lokadagur heimsleikanna í CrossFit: Í hvaða sætum enda Íslendingarnir? Sport Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Kvenkyns dómari slasaðist í slagsmálum í vináttuleik Fótbolti Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport Fleiri fréttir Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina ÍA-Stjarnan 5-1: Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjör: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Sjá meira