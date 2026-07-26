Íslenski boltinn

Jón Þór: „Ég er al­gjör­lega orð­laus“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Jón Þór Hauksson þjálfaði áður Skagamenn en sá sína menn steinliggja á Akranesi í kvöld.
Jón Þór Hauksson þjálfaði áður Skagamenn en sá sína menn steinliggja á Akranesi í kvöld. Vísir/Vilhelm

Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, átti erfitt með að finna orðin til að lýsa frammistöðu sinna manna eftir 5-1 tap gegn ÍA uppi á Skaga í kvöld.

Staðan var 3-0 í hálfleik fyrir heimamönnum þar sem fyrstu tvö mörkin komu á fyrstu tíu mínútunum. Andri Rúnar Bjarnason náði svo að minnka muninn áður en Skagamenn skoruðu síðustu tvö mörk leiksins.

„Mér fannst með ólíkindum hvernig við mættum hérna til leiks eða mættum ekki til leiks. Ég vil bara byrja á að óska þeim til hamingju með sigurinn. Þeir voru frábærir hérna í kvöld. Þeir gjörsamlega hlupu yfir okkur, spörkuðu langt og eltu alla bolta og munurinn var sá að við gerðum það ekki. Ef þeir komust ekki aftur fyrir okkur þá tóku þeir seinni boltann og komu hlaupandi á okkur þannig að við bara svöruðum því ekki,“ sagði Jón Þór og hélt áfram.

„Við vorum bara að spara okkur. Fyrir það fyrsta hlupum við ekki leikinn, settum ekki líkamann fyrir, í fiffty-fiffty tæklingum þá trítluðu Skagamenn upp úr því alveg sama hvort það voru einn eða tveir Stjörnumenn í því og alltaf trítlaði Skagamaðurinn í burtu með boltann. Þegar svo er er bara ein niðurstaða, þeir bara hlupu í burtu með sigurinn, það er ekkert flóknara en það.“

Er þetta annað stóra tap Stjörnunnar í röð í Bestu deildinni en liðið tapaði 5-0 gegn KR um síðustu helgi. Eftir það sigraði liðið Ilves í undankeppni Sambandsdeildarinnar og er síðari leikurinn á fimmtudaginn í Finnlandi. Aðspurður út í orð hans um að liðið hafi verið að spara sig hafði Jón Þór þetta að segja.

„Ég get ekki lesið neitt annað út úr þessu. Mér fannst við vera að hlífa okkur, við fórum ekki á fullu í návígi, mér fannst við ekki setja líkamann fyrir boltann til þess að passa hann og við hlupum ekki. Það er stór munur á þessum leik og KR-leiknum. KR-ingarnir spiluðu sundur við okkur, en Skagamennirnir komu hérna í dag og hlupu með þetta frá okkur af því að við gerðum það ekki. Upplifunin er sú að það er stór munur á þessum tveimur leikjum.“

Stjarnan er nú aðeins tveimur stigum frá fallsæti en Jón Þór segir það ekki vera hans helsta áhyggjuefni.

„Taflan er minnsta af mínum áhyggjum. Mínar stærstu áhyggjur eru að fá svör við því af hverju við mætum svona til leiks og hvernig okkur dettur í hug að við fáum einhverja niðurstöðu út úr því þegar við mætum svona til leiks. Bara eitt stórt spurningarmerki með það. Það þarf að byrja á því að fá lausn á því,“ sagði Jón Þór að lokum.

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