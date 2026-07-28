Paolo Maldini og Leonardo hafa sagt störfum sínum fyrir ítalska knattspyrnusambandið lausum. Leit þess að nýjum landsliðsþjálfara hefur gengið illa og Maldini og Leonardo fengu nóg af afskiptum forseta ítalska sambandsins.
Aðeins sextán dagar eru síðan Maldini var ráðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá ítalska knattspyrnusambandinu. Honum var ætlað að koma ítalska landsliðinu aftur á réttan kjöl, eftir að því mistókst að komast á þriðja heimsmeistaramótið í röð, og fyrsti liðurinn í því var að finna nýjan landsliðsþjálfara.
Á ýmsu hefur gengið í þeirri leit. Ítalir reyndu við Carlo Ancelotti og Pep Guardiola en án árangurs. Andrea Pirlo var næstur á blaði en Maldini vildi fá sinn gamla samherja hjá AC Milan til að taka við landsliðinu.
Ekkert varð af því en forseti ítalska knattspyrnusambandsins, Giovanni Malagó, vildi ekki ráða Pirlo vegna tengsla hans við rússneska veðmálafyrirtækið Fonbet. Pirlo hefur birst í auglýsingum fyrir fyrirtækið og komið fram á viðburðum sem fulltrúi þess. Stjórnmálasamband Ítalíu og Rússland er stirt eftir innrásina í Úkraínu 2022.
Maldini og Leonardo, sem var ráðinn sem ráðgjafi hans, gátu ekki sætt sig við þessi afskipti Malagós og samkvæmt Sky á Ítalíu eru þeir hættir hjá ítalska knattspyrnusambandinu.
Ítalir eru því ekki bara án landsliðsþjálfara heldur þarf einnig að ráða í stöðuna sem Maldini gegndi eftir að hann steig frá borði.
Ítalíu mistókst að tryggja sér sæti á HM 2026 og í kjölfarið urðu miklar breytingar hjá ítalska knattspyrnusambandinu. Þá hætti Gennaro Gattuso sem þjálfari landsliðsins.
Fjórfaldir heimsmeistarar Ítalíu hafa ekki leikið á HM síðan 2014.
Tveir fyrrverandi þjálfarar ítalska landsliðsins, Roberto Mancini og Antonio Conte, þykja líklegastir til að taka aftur við því.