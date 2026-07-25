Íslenski boltinn

Æfir ís­lenskuna dag­lega í klefanum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Nacho Heras hefur leikið lengi hér á landi.
Nacho Heras hefur leikið lengi hér á landi. Vísir/VPE

Spánverjinn Nacho Heras fagnaði heimsmeistaratitli á sunnudag og sigri í Bestu deildinni á mánudag. Hann óraði ekki fyrir því þegar hann kom hingað til lands árið 2017 að hann yrði enn hér í dag.

Nacho Heras hefur leikið fótbolta hér á landi í tæpan áratug en hann gat glaðst með fjölskyldunni á sunnudaginn var, þegar heimaþjóð hans, Spánn varð heimsmeistari í annað sinn.

„Þetta var sérstakt. Við fögnuðum Evróputitlinum fyrir tveimur árum fjölskyldan, og hún var aftur í heimsókn hjá mér núna. Við unnum svo gleðin var mikil. Þetta var sérstakur dagur, það er alveg klárt,“ segir Nacho í Sportpakkanum á Sýn.

Hélstu partí á sunnudaginn?

„Í rauninni ekki því við áttum leik daginn eftir við ÍA í Bestu deildinni. Svo ég gat ekki fagnað almennilega. Ég var í raun bara að borða pasta á meðan leiknum stóð. Við fögnuðum en ekkert brjálæðislega,“ segir Nacho.

Gengið vonum framar

Eins og Nacho nefnir átti hann leik með Keflavík daginn eftir. Segja má að Keflvíkingum hafi gengið vonum framar í sumar, liðið situr í fimmta sæti eftir að hafa verið spáð botnsæti deildarinnar í öllum spám.

„Mér finnst við traustir og við erum með góðan leikmannahóp. Með smá meiri heppni í ákveðnum leikjum gætum við verið með fleiri stig. Það er eðlilegt að fólk hafi spáð okkur slæmum árangri, við erum vanir því í Bestu deildinni,“

„Við höfum staðið okkur vel en þetta er ekki búið, sérstaklega þar sem á eftir að skipta deildinni upp. Okkar markmið er að vera í efri hlutanum,“ segir Nacho.

Verið á Íslandi frá 2017

Nacho kom hingað til lands fyrir tæpum áratug að spila með Víkingi Ólafsvík. En bjóst hann við því þegar hann kom hingað árið 2017 að hann yrði enn hér í dag?

„Nei, í rauninni ekki. Það er ástæðan fyrir því að ég tala ekki fullkomna íslensku. Fyrstu árin einblíndi ég bara á að bæta enskuna því ég bjóst ekki við því að vera hérna svona lengi,“

„En fjölskyldan mín er hér. Dóttir mín er spænsk en líka íslensk því hún fæddist hér. Lífið okkar er hérna og við viljum vera hér í nokkur ár í viðbót. Ég veit ekki hvort það verður til æviloka, vegna þess að veðrið er erfitt viðureignar eins og þú veist,“ segir Nacho og hlær.

„En við höfum ávallt verið mjög hamingjusöm hér,“ segir Nacho sem var þá beðinn um að sýna íslensku kunnáttuna.

„Ég tala smá íslensku. Ég er alltaf að læra, tala mikið í klefanum alla daga,“ sagði Nacho á reiprennandi íslensku.

Lengri útgáfu af viðtali við Nacho má sjá í spilaranum að neðan.

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