Æfir íslenskuna daglega í klefanum Valur Páll Eiríksson skrifar 25. júlí 2026 08:02 Nacho Heras hefur leikið lengi hér á landi. Vísir/VPE Spánverjinn Nacho Heras fagnaði heimsmeistaratitli á sunnudag og sigri í Bestu deildinni á mánudag. Hann óraði ekki fyrir því þegar hann kom hingað til lands árið 2017 að hann yrði enn hér í dag. Nacho Heras hefur leikið fótbolta hér á landi í tæpan áratug en hann gat glaðst með fjölskyldunni á sunnudaginn var, þegar heimaþjóð hans, Spánn varð heimsmeistari í annað sinn. „Þetta var sérstakt. Við fögnuðum Evróputitlinum fyrir tveimur árum fjölskyldan, og hún var aftur í heimsókn hjá mér núna. Við unnum svo gleðin var mikil. Þetta var sérstakur dagur, það er alveg klárt,“ segir Nacho í Sportpakkanum á Sýn. Hélstu partí á sunnudaginn? „Í rauninni ekki því við áttum leik daginn eftir við ÍA í Bestu deildinni. Svo ég gat ekki fagnað almennilega. Ég var í raun bara að borða pasta á meðan leiknum stóð. Við fögnuðum en ekkert brjálæðislega,“ segir Nacho. Gengið vonum framar Eins og Nacho nefnir átti hann leik með Keflavík daginn eftir. Segja má að Keflvíkingum hafi gengið vonum framar í sumar, liðið situr í fimmta sæti eftir að hafa verið spáð botnsæti deildarinnar í öllum spám. „Mér finnst við traustir og við erum með góðan leikmannahóp. Með smá meiri heppni í ákveðnum leikjum gætum við verið með fleiri stig. Það er eðlilegt að fólk hafi spáð okkur slæmum árangri, við erum vanir því í Bestu deildinni,“ „Við höfum staðið okkur vel en þetta er ekki búið, sérstaklega þar sem á eftir að skipta deildinni upp. Okkar markmið er að vera í efri hlutanum,“ segir Nacho. Verið á Íslandi frá 2017 Nacho kom hingað til lands fyrir tæpum áratug að spila með Víkingi Ólafsvík. En bjóst hann við því þegar hann kom hingað árið 2017 að hann yrði enn hér í dag? „Nei, í rauninni ekki. Það er ástæðan fyrir því að ég tala ekki fullkomna íslensku. Fyrstu árin einblíndi ég bara á að bæta enskuna því ég bjóst ekki við því að vera hérna svona lengi,“ „En fjölskyldan mín er hér. Dóttir mín er spænsk en líka íslensk því hún fæddist hér. Lífið okkar er hérna og við viljum vera hér í nokkur ár í viðbót. Ég veit ekki hvort það verður til æviloka, vegna þess að veðrið er erfitt viðureignar eins og þú veist,“ segir Nacho og hlær. „En við höfum ávallt verið mjög hamingjusöm hér,“ segir Nacho sem var þá beðinn um að sýna íslensku kunnáttuna. „Ég tala smá íslensku. Ég er alltaf að læra, tala mikið í klefanum alla daga,“ sagði Nacho á reiprennandi íslensku. Lengri útgáfu af viðtali við Nacho má sjá í spilaranum að neðan. Klippa: Nacho ræðir HM-titil, áratug á Íslandi og Sunny Kef Spánn HM 2026 í fótbolta Keflavík ÍF Besta deild karla Mest lesið Guðmundur Oddsson látinn Golf Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar Íslenski boltinn Lebron fer til Fíladelfíu Körfubolti Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum Íslenski boltinn Fyrsti dagur MÍ: Öruggt hjá Sindra og fimmtán ára vann fjögur hundrað metra hlaupið Sport „Búin að slá út ansi öflug lið“ Íslenski boltinn Dagskráin í dag: Tímataka og gamlingjagolf Sport Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Hættir með landsliðinu Fótbolti Fleiri fréttir Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjá meira