Íslenski boltinn

Var strax sann­færð: „Bjóst eigin­lega við að þetta myndi vera svona“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Natasha Anasi var á skotskónum í kvöld.
Natasha Anasi var á skotskónum í kvöld. vísir/guðmundur

Natasha Anasi, reyndasti leikmaður Grindavíkur/Njarðvíkur, brosti breitt eftir að liðið tryggði sér sæti í bikarúrslitum í fyrsta sinn. Natasha skoraði þriðja og síðasta mark Grindavíkur/Njarðvíkur í öruggum sigri á Fram, 0-3, í dag.

„Við erum bara mjög spennt og ég er bara svo stolt af þessu liði, hvað það sýndi fólki í dag og hvernig spilamennskan var. Ég er bara svo ánægð,“ sagði Natasha við Vísi í leikslok.

Hún sagði að flestallt sem Grindavík/Njarðvík lagði upp með fyrir leikinn hefði gengið upp.

„Já, það voru nokkur atriði sem við hefðum getað gert betur en eiginlega allt sem við vorum að leggja upp gekk alveg vel,“ sagði Natasha. 

Staðan í hálfleik var 0-1 en eftir fimm mínútna leik í seinni hálfleik kom Ellie Coffield Suðurnesjaliðinu í 0-2. Eftir það var Grindavík/Njarðvík í bílstjórasætinu.

„Ég held það hjálpi mjög mikið en eins og við þekkjum ertu aldrei öruggur í 2-0 því það kemur eitt mark og þá er andstæðingurinn kominn aftur inn í leikinn. Svo við lögðum áherslu á að vera einbeittar, spila varnarleik eins og við viljum gera og þegar við fengum boltann að halda honum og vera þolinmóðar. Við gerðum það nú bara nokkuð vel í dag,“ sagði Natasha sem fór af velli undir lok leiks. Hún segir að ekkert ami að sér.

„Það er allt í góðu. Ég held að þegar þú ert næstum því 35 ára eins og ég getum við aðeins sparað líka. Ég er líka að læra það líka með líkamann minn. Ég get ekki alltaf spilað níutíu mínútur. Ég held að það hafi bara verið klókt af þjálfarateyminu okkar að greina það og við erum líka með leik á þriðjudaginn,“ sagði Natasha.

Miðvörðurinn reynslumikli gekk í raðir Grindavíkur/Njarðvíkur fyrir tímabilið. Liðið er á sínu fyrsta tímabili í efstu deild, á aðeins öðru ári samstarfsins, en þrátt fyrir það hafði Natasha mikla trú á því þegar hún samdi við það í vetur.

„Ég er bara mjög ánægð en þetta var eiginlega, ég veit það hljómar kannski skrítið fyrir einhverja, en þegar ég fór og talaði við þjálfarateymið fannst mér eins og þau væru með rétta hugmynd, allt rétt upp sett og sóttu mjög góða leikmenn eins og þið eruð að sjá. Ég bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona,“ sagði Natasha.

Svo bíður bikarúrslitaleikur Grindavíkur/Njarðvíkur þann 12. september. Þar mætir liðið Þrótti.

„Ég er mjög spennt. Það er alltaf gaman að spila á Laugardalsvelli svo ég er bara mjög ánægð,“ sagði Natasha að endingu.

Mjólkurbikar kvenna UMF Grindavík UMF Njarðvík

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