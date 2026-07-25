Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 25. júlí 2026 19:52 Natasha Anasi var á skotskónum í kvöld. vísir/guðmundur Natasha Anasi, reyndasti leikmaður Grindavíkur/Njarðvíkur, brosti breitt eftir að liðið tryggði sér sæti í bikarúrslitum í fyrsta sinn. Natasha skoraði þriðja og síðasta mark Grindavíkur/Njarðvíkur í öruggum sigri á Fram, 0-3, í dag. „Við erum bara mjög spennt og ég er bara svo stolt af þessu liði, hvað það sýndi fólki í dag og hvernig spilamennskan var. Ég er bara svo ánægð,“ sagði Natasha við Vísi í leikslok. Hún sagði að flestallt sem Grindavík/Njarðvík lagði upp með fyrir leikinn hefði gengið upp. „Já, það voru nokkur atriði sem við hefðum getað gert betur en eiginlega allt sem við vorum að leggja upp gekk alveg vel,“ sagði Natasha. Staðan í hálfleik var 0-1 en eftir fimm mínútna leik í seinni hálfleik kom Ellie Coffield Suðurnesjaliðinu í 0-2. Eftir það var Grindavík/Njarðvík í bílstjórasætinu. „Ég held það hjálpi mjög mikið en eins og við þekkjum ertu aldrei öruggur í 2-0 því það kemur eitt mark og þá er andstæðingurinn kominn aftur inn í leikinn. Svo við lögðum áherslu á að vera einbeittar, spila varnarleik eins og við viljum gera og þegar við fengum boltann að halda honum og vera þolinmóðar. Við gerðum það nú bara nokkuð vel í dag,“ sagði Natasha sem fór af velli undir lok leiks. Hún segir að ekkert ami að sér. „Það er allt í góðu. Ég held að þegar þú ert næstum því 35 ára eins og ég getum við aðeins sparað líka. Ég er líka að læra það líka með líkamann minn. Ég get ekki alltaf spilað níutíu mínútur. Ég held að það hafi bara verið klókt af þjálfarateyminu okkar að greina það og við erum líka með leik á þriðjudaginn,“ sagði Natasha. Miðvörðurinn reynslumikli gekk í raðir Grindavíkur/Njarðvíkur fyrir tímabilið. Liðið er á sínu fyrsta tímabili í efstu deild, á aðeins öðru ári samstarfsins, en þrátt fyrir það hafði Natasha mikla trú á því þegar hún samdi við það í vetur. „Ég er bara mjög ánægð en þetta var eiginlega, ég veit það hljómar kannski skrítið fyrir einhverja, en þegar ég fór og talaði við þjálfarateymið fannst mér eins og þau væru með rétta hugmynd, allt rétt upp sett og sóttu mjög góða leikmenn eins og þið eruð að sjá. Ég bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona,“ sagði Natasha. Svo bíður bikarúrslitaleikur Grindavíkur/Njarðvíkur þann 12. september. Þar mætir liðið Þrótti. „Ég er mjög spennt. Það er alltaf gaman að spila á Laugardalsvelli svo ég er bara mjög ánægð,“ sagði Natasha að endingu. Mjólkurbikar kvenna UMF Grindavík UMF Njarðvík Mest lesið Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Fótbolti Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið Golf Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Björgvin Karl í fjórða sæti heimsleikanna Sport Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Fótbolti Guðmundur Oddsson látinn Golf Bergrós, BKG og íslenska liðið á þriðja degi heimsleikanna Sport Sinner og Djokovic þurfa að draga sig úr keppni Sport Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Íslenski boltinn Æfir íslenskuna daglega í klefanum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Sjá meira