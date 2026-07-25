Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 25. júlí 2026 19:30 Natasha Anasi skoraði þriðja mark Grindavíkur/Njarðvíkur gegn Fram. vísir/guðmundur Grindavík/Njarðvík er komið í úrslitaleik Mjólkurbikars kvenna eftir 0-3 sigur á Fram á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal í dag. Þetta er í fyrsta sinn sem Grindavík/Njarðvík kemst í bikarúrslit en þar mætir liðið Þrótti 12. september næstkomandi. Hannah McLaughlin og Ellie Coffield skoruðu fyrstu tvö mörk Grindavíkur/Njarðvíkur með skotum rétt fyrir utan vítateig og Natasha Anasi gerði svo þriðja markið með skalla eftir hornspyrnu. Sigurinn var afar verðskuldaður. Grindavík/Njarðvík varðist vel og sóknir liðsins voru hættulegar. Eftir að Ellie kom gestunum í 0-2 í upphafi seinni hálfleiks þyngdist róður heimakvenna verulega og þær ógnuðu forskotinu ekki mikið. Hvorugt þessara liða hafði áður komist í undanúrslit bikarkeppninnar svo ljóst var að úrslit leiksins yrðu söguleg. Santa Vuskane, sem skoraði tvö mörk í fyrsta leik sínum fyrir Grindavík/Njarðvík á dögunum, var nálægt því að skora á 5. mínútu er hún átti tvo hættulega skalla eftir hornspyrnu. Á 18. mínútu kom Hannah gestunum yfir. Hún fékk boltann fyrir utan vítateig, fékk allan þann tíma sem hún vildi til að athafna sig og skoraði með nákvæmu skoti út í hornið. Þetta var ekki í eina skiptið sem Grindavík/Njarðvík ógnaði með langskotum en Fram varði svæðið fyrir framan vítateiginn sinn ekkert sérstaklega vel. Alda Ólafsdóttir komst næst því að skora fyrir Fram í fyrri hálfleik en markaskorarinn Hannah bjargaði á línu. Á 34. mínútu fékk Natasha svo kjörið tækifæri til að auka forskot gestanna en skallaði framhjá eftir fyrirgjöf Elísu Birtu Káradóttur. Staðan í hálfleik var 0-1, Grindavík/Njarðvík í vil. Á 51. mínútu tvöfaldaði Ellie forskot gestanna. Markið var ekki ósvipað marki Hönnuh. Eftir góðan sprett Sophie Romine fékk Ellie boltann rétt fyrir utan vítateig og skoraði með fínu skoti. Skömmu síðar átti Taylor Hamlett, markahæsti leikmaður Fram í sumar, skalla að marki Grindavíkur/Njarðvíkur en Geneieve Crenshaw varði. Fram vildi einnig fá vítaspyrnu í upphafi seinni hálfleiks þegar boltinn virtist fara í hönd Natöshu innan teigs en ekkert var dæmt. Annars voru Suðurnesjastúlkur hættulegri aðilinn. Ashley Orkus varði vel frá Hildi Katrínu Snorradóttur og Ellie átti svo hættulegt skot beint úr aukaspyrnu sem fór rétt framhjá. Á 76. mínútu gulltryggði Natasha svo sigur Grindavíkur/Njarðvíkur þegar hún skoraði með skalla af stuttu færi eftir hornspyrnu Hildar Katrínar sem lék einkar vel í dag. Ása Björg Einarsdóttir hefði getað komið gestunum fjórum mörkum yfir á 83. mínútu en skot hennar fór í slána. Fleiri urðu mörkin þó ekki og Grindavík/Njarðvík fagnaði sögulegum sigri. Þeirra bíður bikarúrslitaleikur og þetta fyrsta tímabil þessa sameinaða liðs í efstu deild, sem er nú þegar orðið eftirminnilegt, gæti orðið ógleymanlegt. Atvik leiksins Markið hjá Ellie í byrjun seinni hálfleiks. Allt var opið meðan munurinn var bara eitt mark en eftir að Grindavík/Njarðvík komst í 0-2 komust þær í kjörstöðu, vörðust vel það sem eftir lifði leiks og voru hættulegri í sínum sóknum en Fram. Stjörnur og skúrkar Hildur Katrín var mjög lífleg og síógnandi. Sömu sögu er að segja af Ásu og Sophiu. Þriggja manna vörnin með þær Natöshu, Emmu og Hönnuh var svo óhemju sterk og Geneieve Crenshaw átti nokkuð náðugan dag í marki Grindavíkur/Njarðvíkur. Brookelyn Entz, sem lék með Grindavík/Njarðvík í fyrra, var lítt áberandi gegn sínum gömlu félögum og markahæstu menn Fram í sumar, Taylor og Alda, komust lítt áleiðis. Sara Svanhildur Jóhannsdóttir var hættulegust í liði heimakvenna og átti nokkrar ágætar tilraunir. Dómarinn Ásmundur Þór Sveinsson sá um dómgæsluna í leiknum og fórst það verkefni vel úr hendi. Hann hefði þó sennilega getað dæmt víti á Natöshu eins og áður var getið um. Stemning og umgjörð Sólin hefur verið í felum á höfuðborgarsvæðinu þennan mánuðinn en lét sjá sig í dag. Leikmenn og áhorfendur nutu veðurblíðunnar á Lambhagavellinum og allar aðstæður voru eins og best verður á kosið. Fram UMF Grindavík UMF Njarðvík Mjólkurbikar kvenna Besta deild kvenna