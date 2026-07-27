Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. júlí 2026 10:02 Markús Páll Ellertsson skoraði tvívegis gegn Stjörnunni og er í hópi markahæstu manna Bestu deildar karla. vísir/guðmundur Eftir fimm töp í röð vann ÍA stórsigur á Stjörnunni, 5-1, á Akranesi í Bestu deild karla í gær. Skagamenn eru nú aðeins einu stigi frá efri hlutanum en Stjörnumenn einungis tveimur stigum frá fallsæti. Ekki var að sjá að slæmt gengi undanfarinna vikna sæti í Skagamönnum í upphafi leiks í gær. Þeir voru aðeins fjórar mínútur að ná forystunni en þá skoraði Haukur Andri Haraldsson af stuttu færi eftir skyndisókn og sendingu Viktors Jónssonar. Sex mínútum síðar jók Viktor forskotið í 2-0 eftir slæm mistök Árna Snæs Ólafssonar, markvarðar Stjörnunnar. Á 26. mínútu kom Jón Gísli Eyland Gíslason ÍA svo þremur mörkum yfir og staða heimamanna orðin afar vænleg. Andri Rúnar Bjarnason minnkaði muninn á 66. mínútu en aðeins fimm mínútum síðar skoraði Markús Páll Ellertsson fjórða mark ÍA eftir önnur mistök Árna Snæs. Nafni hans, Vilhjálmsson, hefði getað lagað stöðuna fyrir Stjörnuna en enn einn Árninn, Marinó Einarsson, varði vítaspyrnu hans á 84. mínútu. Tveimur mínútum síðar slapp Markús inn fyrir vörn Stjörnunnar og skoraði annað mark sitt og fimmta mark ÍA. Lokatölur 5-1, Skagamönnum í vil. Klippa: ÍA - Stjarnan 5-1 ÍA er nú í 7. sæti deildarinnar með átján stig, einu stigi á eftir Val og Keflavík sem eru í sætunum fyrir ofan. Stjarnan hefur tapað síðustu tveimur deildarleikjum sínum, 1-10 samanlagt. Garðbæingar eru í 9. sæti með fimmtán stig en gætu verið í því tíunda eftir umferðina, ef KA fær stig gegn Þór í kvöld. Mörkin úr leiknum má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Besta deild karla ÍA Stjarnan Tengdar fréttir Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, átti erfitt með að finna orðin til að lýsa frammistöðu sinna manna eftir 5-1 tap gegn ÍA uppi á Skaga í kvöld. 26. júlí 2026 22:10 Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Skagamenn skoruðu þrjú mörk á fyrstu 26 mínútunum og unnu sannfærandi 5-1 sigur á Stjörnumönnum í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld þegar Jón Þór Hauksson, fyrrverandi þjálfari Skagamanna, mætti með Garðabæjarliðið á sinn gamla heimavöll. 26. júlí 2026 21:13 Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Íslenski boltinn Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Íslenski boltinn Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum Fótbolti Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Fótbolti Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Kláraði Harvard og samdi við Blika Íslenski boltinn Barnabarn Idi Amin keppir á Samveldisleikunum: „Verð nýr konungur Skotlands“ Sport Fleiri fréttir Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Sjá meira