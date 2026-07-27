Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Markús Páll Ellertsson skoraði tvívegis gegn Stjörnunni og er í hópi markahæstu manna Bestu deildar karla.
Markús Páll Ellertsson skoraði tvívegis gegn Stjörnunni og er í hópi markahæstu manna Bestu deildar karla. vísir/guðmundur

Eftir fimm töp í röð vann ÍA stórsigur á Stjörnunni, 5-1, á Akranesi í Bestu deild karla í gær. Skagamenn eru nú aðeins einu stigi frá efri hlutanum en Stjörnumenn einungis tveimur stigum frá fallsæti.

Ekki var að sjá að slæmt gengi undanfarinna vikna sæti í Skagamönnum í upphafi leiks í gær. Þeir voru aðeins fjórar mínútur að ná forystunni en þá skoraði Haukur Andri Haraldsson af stuttu færi eftir skyndisókn og sendingu Viktors Jónssonar.

Sex mínútum síðar jók Viktor forskotið í 2-0 eftir slæm mistök Árna Snæs Ólafssonar, markvarðar Stjörnunnar.

Á 26. mínútu kom Jón Gísli Eyland Gíslason ÍA svo þremur mörkum yfir og staða heimamanna orðin afar vænleg.

Andri Rúnar Bjarnason minnkaði muninn á 66. mínútu en aðeins fimm mínútum síðar skoraði Markús Páll Ellertsson fjórða mark ÍA eftir önnur mistök Árna Snæs. Nafni hans, Vilhjálmsson, hefði getað lagað stöðuna fyrir Stjörnuna en enn einn Árninn, Marinó Einarsson, varði vítaspyrnu hans á 84. mínútu.

Tveimur mínútum síðar slapp Markús inn fyrir vörn Stjörnunnar og skoraði annað mark sitt og fimmta mark ÍA. Lokatölur 5-1, Skagamönnum í vil.

Klippa: ÍA - Stjarnan 5-1

ÍA er nú í 7. sæti deildarinnar með átján stig, einu stigi á eftir Val og Keflavík sem eru í sætunum fyrir ofan.

Stjarnan hefur tapað síðustu tveimur deildarleikjum sínum, 1-10 samanlagt. Garðbæingar eru í 9. sæti með fimmtán stig en gætu verið í því tíunda eftir umferðina, ef KA fær stig gegn Þór í kvöld.

Mörkin úr leiknum má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla ÍA Stjarnan

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