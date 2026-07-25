Íslenski boltinn

Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Aron Einar Gunnarsson náði aðeins að leika einn leik með Þórsurum í sumar.
Aron Einar Gunnarsson náði aðeins að leika einn leik með Þórsurum í sumar. Þór Akureyri

Þórsarar enduðu langa taphrinu eftir að hafa endurheimt einn af sínum bestu sonum en nú er ljóst að þeir eru strax búnir að missa hann aftur.

Aron Einar Gunnarsson hefur samið við félagið Qatar SC í Katar og verður því ekki með í fleiri leikjum Þórsara í Bestu deildinni. Þetta kemur fram á akureyri.net.

Aron Einar missir því af Akureyrarslagnum gegn KA í Bestu deildinni á mánudagskvöldið.

Aron tók því aðeins þátt í einum leik með uppeldisfélaginu að þessu sinni en það var frábær 2-1 sigur liðsins á Íslandsmeisturum Víkings sem er eini leikurinn sem topplið Víkinga hefur tapað í deildinni í sumar.

Qatar SC er þriðja liðið sem Aron Einar semur við í Katar en hann hefur leikið bæði með Al-Arabi og Al Gharafa.

Besta deild karla Þór Akureyri

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