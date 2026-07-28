Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur verið boðaður í skýrslutöku dómsnefndar Bandaríkjaþings vegna sambands hans við ríkisstjórn Donalds Trump, forseta.
Samband Infantino og Trumps hefur verið töluvert til umræðu og hefur sætt gagnrýni. Infantino stofnaði sérstök friðarverðlaun FIFA sem hann afhenti Trump í fyrra, hann stofnaði nýjar skrifstofur FIFA í Trump-turni í New York og breytti áformum um drátt í riðlakeppni HM fyrir tilstilli Trump, er hann var færður með skömmum fyrirvara frá Las Vegas í John F. Kennedy Center í Washington, sem Trump og pólitískir bandamenn hans höfðu nýtekið yfir.
Háværustu gagnrýnisraddirnar hljómuðu þegar Trump greindi frá því að hann hafi hringt í Infantino til að fá leikbanni Folarin Balogun, framherja bandaríska landsliðsins, hnekkt á miðju heimsmeistaramóti.
FIFA segir þá ákvörðun hafa verið tekna af sjálfstæðri dómsnefnd innan sambandsins en fjölmiðlar hafa greint frá því að formaður þeirra nefndar hafi einn tekið ákvörðunina, án þess að ráðfæra sig eða funda með neinum annarra nefndarmanna. Málið hefur verið tilkynnt til Alþjóðaólympíunefndarinnar.
Jamie Raskin, þingmaður Demókrataflokksins, sem situr í dómsnefnd Bandaríkjaþings (House Judiciary Committee) hefur þrýst á FIFA að afhenda nefndinni öll skjöl er viðkoma samskiptum við ríkisstjórn Trumps. Þar með talið allar gjafir og greiðslur sem hafa farið þar á milli.
Hann hefur einnig beðið um upplýsingar um heimsóknir í skrifstofur FIFA í New York og Miami sem og öll samskipti gegnum hvaða miðla sem er, þar á meðal hverfandi skilaboð í gegnum Telegram, Signal, WhatsApp, X eða Truth Social.
Enn fremur er Infantino beðinn um að koma í viðtal til nefndarinnar með það fyrir augum að komast að því hvort samband Infantino og Trump hafi farið yfir lagaleg mörk.
Ólíklegt þykir að Raskin hafi völd til að fá Infantino til að mæta fyrir nefndina þar sem Demókratar eru í minnihluta á bandaríska þinginu. Það kann að breytast ef Demókratar skyldu vinna kosningasigur í kosningum í nóvember næstkomandi.
Nái Demókratar meirihluta í kosningunum gæti Raskin orðið formaður nefndarinnar. Því fylgir réttur til að stefna mönnum til að mæta fyrir nefndina, völd sem hann gæti beitt gegn Infantino. Samkvæmt frétt The Athletic gætu spurningar dagsins í dag orðið að formlegum rannsóknum og stefnum morgundagsins, verði breytingar í kosningunum.