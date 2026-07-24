Íslenski boltinn

„Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Haraldi Frey Guðmundssyni fannst sínir menn sýna Íslandsmeisturunum of mikla virðingu.
Haraldi Frey Guðmundssyni fannst sínir menn sýna Íslandsmeisturunum of mikla virðingu. vísir/viktor

Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, var ósáttur við byrjun sinna manna eftir 5-1 tap gegn Víkingi á Víkingsvelli í kvöld.

Keflvíkingar lentu 2-0 undir snemma leiks og Haraldi fannst hans menn hafa verið of langt frá Víkingum, sérstaklega varnarlega.

„Mér fannst byrjunin hjá okkur ekki nógu góð, sérstaklega varnarlega. Við vorum langt frá þeim og einhvern veginn eins og við bærum of mikla virðingu fyrir þeim. Þeir komust í allt of margar góðar stöður, inn á völlinn og í skotfæri,“ sagði Haraldur eftir leik.

Keflavík fékk hins vegar óskabyrjun á síðari hálfleik þegar Þorlákur Breki Þ. Baxter minnkaði muninn í 2-1 strax á 46. mínútu. Haraldur sagði liðið hafa rætt það í hálfleik að taka meiri áhættu og setja aukna pressu á Íslandsmeistarana.

„Við töluðum um að fara út úr skelinni, taka sénsinn og setja meiri pressu á þá. Það virkaði strax í byrjun síðari hálfleiks, við komum stöðunni í 2-1 og þá var kominn hörkuleikur. Okkar besti kafli kom í kjölfarið.“

Keflvíkingar voru ágætlega inni í leiknum um tíma og fengu upphlaup á báða bóga áður en Óskar Borgþórsson kom Víkingum aftur í tveggja marka forystu á 66. mínútu. Haraldur taldi þriðja markið hafa ráðið miklu um framhaldið.

„Við vorum í fínni stöðu þegar þeir gera þriðja markið. Þá breytist leikurinn svolítið. Í stöðunni 2-1 voru upphlaup á báða bóga og við vorum inni í leiknum, en mörk breyta leikjum.“

Víkingar bættu síðan við tveimur mörkum undir lokin og niðurstaðan varð stórt tap. Haraldur var þó ánægðari með frammistöðu sinna manna í síðari hálfleik en í þeim fyrri.

„Fyrri hálfleikurinn var einhvern veginn þannig að við hreyfðum lappirnar ekki nógu hratt og vorum á eftir þeim. Þeir eru með öflugt lið og ná að halda mjög háu tempói,“ sagði Haraldur.

„Seinni hálfleikurinn var í raun betur spilaður af okkar hálfu, þó að þeir hafi skorað fleiri mörk. Mér fannst við að minnsta kosti gefa okkur í leikinn, menn gáfust ekki upp og héldu áfram að reyna.“

Haraldur sagði mörkin undir lokin hafa verið óþarflega klaufaleg en viðurkenndi jafnframt gæði andstæðinganna.

„Við fáum svolítið klaufaleg mörk á okkur undir lokin, en það er bara eins og það er. Við vorum að spila á móti Íslandsmeisturunum, þetta er hörkulið og þeir hittu líka á góðan dag,“ sagði Haraldur Freyr að lokum.

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