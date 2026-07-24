„Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Kolbeinn Kristinsson skrifar 24. júlí 2026 22:46 Haraldi Frey Guðmundssyni fannst sínir menn sýna Íslandsmeisturunum of mikla virðingu. vísir/viktor Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, var ósáttur við byrjun sinna manna eftir 5-1 tap gegn Víkingi á Víkingsvelli í kvöld. Keflvíkingar lentu 2-0 undir snemma leiks og Haraldi fannst hans menn hafa verið of langt frá Víkingum, sérstaklega varnarlega. „Mér fannst byrjunin hjá okkur ekki nógu góð, sérstaklega varnarlega. Við vorum langt frá þeim og einhvern veginn eins og við bærum of mikla virðingu fyrir þeim. Þeir komust í allt of margar góðar stöður, inn á völlinn og í skotfæri,“ sagði Haraldur eftir leik. Keflavík fékk hins vegar óskabyrjun á síðari hálfleik þegar Þorlákur Breki Þ. Baxter minnkaði muninn í 2-1 strax á 46. mínútu. Haraldur sagði liðið hafa rætt það í hálfleik að taka meiri áhættu og setja aukna pressu á Íslandsmeistarana. „Við töluðum um að fara út úr skelinni, taka sénsinn og setja meiri pressu á þá. Það virkaði strax í byrjun síðari hálfleiks, við komum stöðunni í 2-1 og þá var kominn hörkuleikur. Okkar besti kafli kom í kjölfarið.“ Keflvíkingar voru ágætlega inni í leiknum um tíma og fengu upphlaup á báða bóga áður en Óskar Borgþórsson kom Víkingum aftur í tveggja marka forystu á 66. mínútu. Haraldur taldi þriðja markið hafa ráðið miklu um framhaldið. „Við vorum í fínni stöðu þegar þeir gera þriðja markið. Þá breytist leikurinn svolítið. Í stöðunni 2-1 voru upphlaup á báða bóga og við vorum inni í leiknum, en mörk breyta leikjum.“ Víkingar bættu síðan við tveimur mörkum undir lokin og niðurstaðan varð stórt tap. Haraldur var þó ánægðari með frammistöðu sinna manna í síðari hálfleik en í þeim fyrri. „Fyrri hálfleikurinn var einhvern veginn þannig að við hreyfðum lappirnar ekki nógu hratt og vorum á eftir þeim. Þeir eru með öflugt lið og ná að halda mjög háu tempói,“ sagði Haraldur. „Seinni hálfleikurinn var í raun betur spilaður af okkar hálfu, þó að þeir hafi skorað fleiri mörk. Mér fannst við að minnsta kosti gefa okkur í leikinn, menn gáfust ekki upp og héldu áfram að reyna.“ Haraldur sagði mörkin undir lokin hafa verið óþarflega klaufaleg en viðurkenndi jafnframt gæði andstæðinganna. „Við fáum svolítið klaufaleg mörk á okkur undir lokin, en það er bara eins og það er. Við vorum að spila á móti Íslandsmeisturunum, þetta er hörkulið og þeir hittu líka á góðan dag,“ sagði Haraldur Freyr að lokum. Besta deild karla Keflavík ÍF Víkingur Reykjavík Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Guðmundur Oddsson látinn Golf Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum Íslenski boltinn Lebron fer til Fíladelfíu Körfubolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Enski boltinn Hættir með landsliðinu Fótbolti Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp Fótbolti Fleiri fréttir „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Sjá meira