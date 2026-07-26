Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Kolbeinn Kristinsson skrifar 26. júlí 2026 21:45 Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, sá sitt lið halda hreinu þriðja leikinn í röð. Vísir/Hulda Margrét Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var að mörgu leyti sáttur eftir markalaust jafntefli gegn Fram á Lambhagavellinum. FH hélt hreinu þriðja leikinn í röð en Jóhannes taldi liðið einnig hafa fengið tækifæri til að vinna leikinn. „Við erum sáttir við að koma hingað, standa okkur vel og halda hreinu. Við fengum samt alveg tækifæri til að skora, sérstaklega í seinni hálfleik,“ sagði Jóhannes Karl eftir leik. Hann benti á að FH hefði fengið nokkrar álitlegar stöður eftir hlé, meðal annars skallafæri og skot frá Kjartani Kára, auk þess sem liðið hefði nokkrum sinnum verið nálægt því að sleppa í gegn. „Við fengum stöður í seinni hálfleiknum til að vinna leikinn. Að sama skapi fengu Framarar líka sínar stöður þannig að það hefðu alveg getað komið mörk í leikinn.“ Jóhannes sagði jákvætt að ná í stig gegn einu sterkasta liði deildarinnar og halda áfram að byggja ofan á öflugan varnarleik undanfarið. „Við verðum að vera ánægðir með að koma hingað, spila gegn einu besta liði landsins og halda hreinu þriðja leikinn í röð. Við tökum þetta stig en við viljum auðvitað vinna alla leiki.“ FH hefur gert nokkur jafntefli að undanförnu og Jóhannes viðurkenndi að eitt stig væri ekki jafn verðmætt og þrjú. Hann sagði þó mikla vinnu liggja að baki því hversu erfitt væri að skora gegn liðinu. „Það gerist ekki af sjálfu sér. Menn þurfa að vera tilbúnir að leggja hart að sér, vera aggressífir inni í teig, henda sér fyrir skot og gera alla þessa hluti. Við gerðum það virkilega vel í dag og höfum líka gert það í undanförnum leikjum.“ Hann sagði FH jafnframt hafa skapað nægilega mikið til að eiga möguleika á að hirða öll stigin. „Við vitum að við getum ekki komið hingað og spilað eins og Víkingur gerði þegar þeir unnu 5-0. Við erum ekki komnir á þann stað í dag og erum á öðrum stað sem lið. Samt gerðum við að einhverju leyti nóg til að geta tekið sigurinn.“ Nú tekur við stutt hlé hjá FH áður en liðið mætir KR í Kaplakrika miðvikudaginn 5. ágúst. Jóhannes ætlar að gefa leikmönnum sínum frí um verslunarmannahelgina áður en undirbúningurinn hefst að nýju. „Þeir fá helgarfrí og svo undirbúum við okkur á mánudegi og þriðjudegi fyrir leikinn gegn KR. Strákarnir eru fagmenn og búnir að leggja hart að sér í langan tíma. Þeir eiga skilið frí yfir helgina en auðvitað þurfum við að halda fókusnum og vera klárir í leikinn.“ Besta deild karla FH Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti ÍA-Stjarnan 5-1: Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Íslenski boltinn Lokadagur heimsleikanna í CrossFit: Í hvaða sætum enda Íslendingarnir? Sport Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Kvenkyns dómari slasaðist í slagsmálum í vináttuleik Fótbolti Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport Fleiri fréttir Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina ÍA-Stjarnan 5-1: Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjör: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Sjá meira