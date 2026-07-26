Íslenski boltinn

Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, sá sitt lið halda hreinu þriðja leikinn í röð.
Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, sá sitt lið halda hreinu þriðja leikinn í röð. Vísir/Hulda Margrét

Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var að mörgu leyti sáttur eftir markalaust jafntefli gegn Fram á Lambhagavellinum. FH hélt hreinu þriðja leikinn í röð en Jóhannes taldi liðið einnig hafa fengið tækifæri til að vinna leikinn.

„Við erum sáttir við að koma hingað, standa okkur vel og halda hreinu. Við fengum samt alveg tækifæri til að skora, sérstaklega í seinni hálfleik,“ sagði Jóhannes Karl eftir leik.

Hann benti á að FH hefði fengið nokkrar álitlegar stöður eftir hlé, meðal annars skallafæri og skot frá Kjartani Kára, auk þess sem liðið hefði nokkrum sinnum verið nálægt því að sleppa í gegn.

„Við fengum stöður í seinni hálfleiknum til að vinna leikinn. Að sama skapi fengu Framarar líka sínar stöður þannig að það hefðu alveg getað komið mörk í leikinn.“

Jóhannes sagði jákvætt að ná í stig gegn einu sterkasta liði deildarinnar og halda áfram að byggja ofan á öflugan varnarleik undanfarið.

„Við verðum að vera ánægðir með að koma hingað, spila gegn einu besta liði landsins og halda hreinu þriðja leikinn í röð. Við tökum þetta stig en við viljum auðvitað vinna alla leiki.“

FH hefur gert nokkur jafntefli að undanförnu og Jóhannes viðurkenndi að eitt stig væri ekki jafn verðmætt og þrjú. Hann sagði þó mikla vinnu liggja að baki því hversu erfitt væri að skora gegn liðinu.

„Það gerist ekki af sjálfu sér. Menn þurfa að vera tilbúnir að leggja hart að sér, vera aggressífir inni í teig, henda sér fyrir skot og gera alla þessa hluti. Við gerðum það virkilega vel í dag og höfum líka gert það í undanförnum leikjum.“

Hann sagði FH jafnframt hafa skapað nægilega mikið til að eiga möguleika á að hirða öll stigin.

„Við vitum að við getum ekki komið hingað og spilað eins og Víkingur gerði þegar þeir unnu 5-0. Við erum ekki komnir á þann stað í dag og erum á öðrum stað sem lið. Samt gerðum við að einhverju leyti nóg til að geta tekið sigurinn.“

Nú tekur við stutt hlé hjá FH áður en liðið mætir KR í Kaplakrika miðvikudaginn 5. ágúst. Jóhannes ætlar að gefa leikmönnum sínum frí um verslunarmannahelgina áður en undirbúningurinn hefst að nýju.

„Þeir fá helgarfrí og svo undirbúum við okkur á mánudegi og þriðjudegi fyrir leikinn gegn KR. Strákarnir eru fagmenn og búnir að leggja hart að sér í langan tíma. Þeir eiga skilið frí yfir helgina en auðvitað þurfum við að halda fókusnum og vera klárir í leikinn.“

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