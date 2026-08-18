Mikel Arteta lítur ekki svo á að verkefni sínu hjá Arsenal sé lokið þrátt fyrir að hafa unnið ensku úrvalsdeildina á síðasta tímabili. Hann ætlar að gera Arsenal að besta liði í heimi.
Þrátt fyrir að hafa unnið ensku úrvalsdeildina á síðasta tímabili hefur Arsenal verið að styrkja sig í félagsskiptaglugganum í sumar. Vængmaðurinn Christian Tzoliso og miðjumaðurinn Bruno Guimaraes hafa gengið til liðs við félagið. Arsenal komst í úrslit Meistaradeildar Evrópu þar sem liðið tapaði í vítaspyrnukeppni gegn PSG.
Í viðtali við Sky Sports sagði Mikel Arteta, þjálfari Arsenal, að markmið hans og eiganda félagsins væri að gera Arsenal að besta félagi í heimi.
„Til að ná markmiðinu þarf maður bestu aðstöðuna, besta heimavöllinn, bestu stuðningsmennina og bestu leikmenn í heimi. Leikmennirnir eru þeir sem vinna fótboltaleiki og þeir geta stigið upp þegar það skiptir máli.“
Arsenal vann öruggan sigur á Manchester City í leik um Samfélagsskjöldinn síðasta sunnudag og virðist félagið vera sigurstranglegast í byrjun tímabils. Arsenal hefur ekki varið Englandsmeistaratitilinn síðan á tíunda áratug síðustu aldar en Arteta er bjartsýnn á að breyta því.
„Þetta er tækifæri fyrir okkur til að bæta okkur. Við erum meðvitaðir um hvað við þurfum að gera til að ná því. Ég finn fyrir metnaðinum, ég finn fyrir lönguninni og ég finn fyrir sannfæringu liðsins um að við getum gert það,“ segir Arteta.