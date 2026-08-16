Fótbolti

Messi skaut tvisvar í stöng á tveimur sekúndum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hlutirnir gengu ekki upp hjá Lionel Messi í fyrsta byrjunarliðsleiknum eftir að hann missti föður sinn.
Hlutirnir gengu ekki upp hjá Lionel Messi í fyrsta byrjunarliðsleiknum eftir að hann missti föður sinn. AP/Lynne Sladky

Lionel Messi upplifði martraðadag í öðrum leik sínum eftir fráfall föður síns.

Messi klúðraði þriðju vítaspyrnu sinni í röð þegar Inter Miami tapaði þriðja leiknum í röð, nú 4-1 fyrir toppliði Nashville SC.

Messi fékk tækifæri til að jafna metin í 1-1 fyrir Miami á 23. mínútu en sá skot sitt af vítapunktinum varið af Brian Schwake, markverði Nashville, sem varði lágt hægra megin við sig.

Sergio Reguilón fylgdi á eftir og skoraði úr frákastinu en markið var dæmt af vegna þess að hann hljóp of snemma inn í teiginn eftir myndbandsdómgæslu.

Þetta er í fyrsta sinn síðan 2014 sem Messi hefur ekki tekist að skora úr þremur vítaspyrnum í röð. Hann klúðraði báðum tilraunum sínum fyrir Argentínu á heimsmeistaramótinu í sumar, gegn Austurríki í riðlakeppninni og í 16-liða úrslitum gegn Egyptalandi.

Þetta var fyrsta vítaspyrnan sem Messi klúðraði í MLS-deildinni síðan 13. september 2025 en hana má sjá hér fyrir ofan.

Miami náði þó að jafna leikinn eftir að Andy Najar kom Nashville yfir á 17. mínútu á Geodis Park þegar Messi sendi boltann á Telasco Segovia, sem sýndi laglega takta áður en hann skoraði í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

En Nashville gekk frá leiknum snemma í seinni hálfleik. Hany Mukhtar, fyrrverandi verðmætasti leikmaður MLS-deildarinnar, skoraði tvö mörk, sitt hvoru megin við laglega hælspyrnu frá framherjanum Sam Surridge.

Messi varð sífellt pirraðri og kvartaði harðlega við dómarann yfir því að brotið hefði verið á honum í aðdraganda marks Surridge sem kom Nashville í 3-1, og fékk gult spjald fyrir vikið.

Það að þetta væri ekki kvöldið hans Messi var aðeins staðfest í uppbótartíma seinni hálfleiks þegar hann skaut tvisvar í stöng á tveimur sekúndum og þegar honum tókst loks að koma boltanum í netið var markið dæmt af vegna rangstöðu.

Hér fyrir ofan má sjá bæði þessi stamgarskot.

Messi var aftur í byrjunarliðinu á laugardag í fyrsta sinn frá andláti föður síns, Jorge, fyrir viku. Eftir að hafa misst af tapinu gegn Monterrey kom hinn 39 ára gamli leikmaður af bekknum í tapinu gegn León á miðvikudag í síðustu viku.

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