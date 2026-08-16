Messi skaut tvisvar í stöng á tveimur sekúndum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. ágúst 2026 23:17 Hlutirnir gengu ekki upp hjá Lionel Messi í fyrsta byrjunarliðsleiknum eftir að hann missti föður sinn. AP/Lynne Sladky Lionel Messi upplifði martraðadag í öðrum leik sínum eftir fráfall föður síns. Messi klúðraði þriðju vítaspyrnu sinni í röð þegar Inter Miami tapaði þriðja leiknum í röð, nú 4-1 fyrir toppliði Nashville SC. Messi fékk tækifæri til að jafna metin í 1-1 fyrir Miami á 23. mínútu en sá skot sitt af vítapunktinum varið af Brian Schwake, markverði Nashville, sem varði lágt hægra megin við sig. Sergio Reguilón fylgdi á eftir og skoraði úr frákastinu en markið var dæmt af vegna þess að hann hljóp of snemma inn í teiginn eftir myndbandsdómgæslu. ⛔️🇦🇷 LIONEL MESSI REMATÓ DOS VECES CONTRA LOS PALOS EN EL DESCUENTO. pic.twitter.com/vHU0dGiwBf https://t.co/Gta1Pogzng— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 16, 2026 Þetta er í fyrsta sinn síðan 2014 sem Messi hefur ekki tekist að skora úr þremur vítaspyrnum í röð. Hann klúðraði báðum tilraunum sínum fyrir Argentínu á heimsmeistaramótinu í sumar, gegn Austurríki í riðlakeppninni og í 16-liða úrslitum gegn Egyptalandi. Þetta var fyrsta vítaspyrnan sem Messi klúðraði í MLS-deildinni síðan 13. september 2025 en hana má sjá hér fyrir ofan. Miami náði þó að jafna leikinn eftir að Andy Najar kom Nashville yfir á 17. mínútu á Geodis Park þegar Messi sendi boltann á Telasco Segovia, sem sýndi laglega takta áður en hann skoraði í uppbótartíma fyrri hálfleiks. En Nashville gekk frá leiknum snemma í seinni hálfleik. Hany Mukhtar, fyrrverandi verðmætasti leikmaður MLS-deildarinnar, skoraði tvö mörk, sitt hvoru megin við laglega hælspyrnu frá framherjanum Sam Surridge. That's three penalty misses in a row for Lionel Messi 😬❌ Telasco Segovia converted the rebound, but Inter Miami went on to lose 4-1 to Nashville. pic.twitter.com/INHwyn35gt— Match of the Day (@BBCMOTD) August 16, 2026 Messi varð sífellt pirraðri og kvartaði harðlega við dómarann yfir því að brotið hefði verið á honum í aðdraganda marks Surridge sem kom Nashville í 3-1, og fékk gult spjald fyrir vikið. Það að þetta væri ekki kvöldið hans Messi var aðeins staðfest í uppbótartíma seinni hálfleiks þegar hann skaut tvisvar í stöng á tveimur sekúndum og þegar honum tókst loks að koma boltanum í netið var markið dæmt af vegna rangstöðu. Hér fyrir ofan má sjá bæði þessi stamgarskot. Messi var aftur í byrjunarliðinu á laugardag í fyrsta sinn frá andláti föður síns, Jorge, fyrir viku. Eftir að hafa misst af tapinu gegn Monterrey kom hinn 39 ára gamli leikmaður af bekknum í tapinu gegn León á miðvikudag í síðustu viku. View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) Bandaríski fótboltinn Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Íslenski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Enski boltinn Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Íslenski boltinn Enn engin skýring á dauðaslysi hjólreiðakappans Sport Táningur sló 470 metra högg á DP World Tour Golf Fleiri fréttir Messi skaut tvisvar í stöng á tveimur sekúndum Barcelona og Man. City ná saman um kaupin á Rodri „Þetta gekk eins og í sögu“ „Leiðinlegt að segja það en þetta er svo mikið af einstaklingsmistökum“ „Við þurfum að læra í þessum heimi“ Sölvi Geir: „Allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna“ „Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“ „Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir“ „Langar bara að verða betri í fótbolta“ Helgi Guðjóns: Tökum eldgömlu klisjuna um einn leik í einu Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Jacquet skoraði í fyrsta leiknum með Liverpool Ronaldo: „Sennilega síðasta árið mitt á ferlinum“ Rúnar Alex fékk óvænt tækifæri í stórsigri FCK Arteta var „dálítið hissa“ en þetta var sárt fyrir Maresca Kristall Máni lagði upp en missti líka mark vegna VAR „Við spiluðum frábæran fótbolta“ Jafntefli í Íslendingaslag Ekkert fær stöðvað lærisveina Sigga Ragga Linda Líf með mark í stórsigri Kristianstad Kolbeinn lagði upp jöfnunarmarkið í ótrúlegu 5-5 jafntefli Hjörtur og Kolbeinn máttu þola stórt tap gegn Degerfors Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Brynjólfur skoraði þegar Groningen vann stórsigur Liverpool og Como skildu jöfn í markalausum leik West Ham kaupir Arne Engels Hafrún skoraði í öruggum sigri The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Sjá meira