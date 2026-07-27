Á fjórða hundrað hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda Áróra L Davíðsdóttir skrifar 27. júlí 2026 00:05 Alls hefur 42 þúsund hektara svæði brunnið í suðvesturhluta Frakklands, sem er fjórum sinnum stærra en Parísarborg. EPA/DAMIEN REMBERT Alls hafa 330 þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna gróðurelda sem geisað hafa í vikunni í Frakklandi og á Spáni. Slökkviliðsmenn vinna nú í óðaönn við að ná tökum á stærðarinnar gróðureldum sem loga nærri borginni Bordeaux í Frakklandi. Laurent Nuñez, innanríkisráðherra Frakklands, segir eldinn færast í átt að Bordeaux í færslu á X. Í gærnótt hafi fimmtíu þúsund manns verið látin yfirgefa heimili sín sunnan við borgina, í Gironde-héraði. Í Gironde koma um fimm þúsund viðbragðsaðilar að slökkvi- og björgunaraðgerðum, þar af 2.500 slökkviliðsmenn. Hermenn og lögreglumenn sjá um rýmingu og aðstoð við björgunaraðgerðir. Fyrr í vikunni létust tveir slökkviliðsmenn við slökkvistörf nærri Bordeaux. Alls hefur 42 þúsund hektara svæði brunnið í suðvesturhluta Frakklands, sem er fjórum sinnum stærra en Parísarborg, segir í umfjöllun AP. 98 þúsund hektarar víðs vegar um landið það sem af er ári. Nicolas Braz, einn þeirra sem leiða slökkvistarf, sagði eldinn bæði óútreiknanlegan og óviðráðanlegan. Alls hafa rúmlega 220 þúsund íbúar í suðvesturhluta Frakklands flúið heimili sín. Eldurinn sé fimmtán kílometra frá Bordeaux þar sem hann er næstur borginni en í henni búa 268 þúsund manns. Thomas Cazenave, borgarstjóri Bordeaux, hafi sagt að ekki stæði til að rýma borgina að svo stöddu. Takmarkanir hafa verið settar á flugumferð á Bordeux-flugvelli til að auðvelda störf viðbragðsaðila, segir í umfjöllun BBC. Takmarkanirnar hafi áhrif á allt áætlunarflug en miklar tafir hafi verið á flugvellinum í dag. Gróðureldarnir á Ávila-svæðinu á Spáni eru einir þeir stærstu í sögu landsins en yfirvöld hafa lýst yfr neyðarástandi þar í landi. Alls hafa 77 þúsund hektarar af landi brunnið, að sögn Söru Aagesen, umhverfisráðherra Spánar. Níutíu þúsund manns hafa flúið heimili sín á Avíla-svæðinu og í Madrídar-héraði. Meðal þeirra sem hafa flúið heimili sín á Spáni eru íslensk hjón. Á laugardag kviknuðu einnig eldar nálægt borginni Valencia. Búist var við þurrki og miklum hita á svæðinu í dag sem gæti gert eldinum kleift að breiðast frekar út um svæðið. Einn lést vegna eldanna í úthverfi Valencia, en það er fyrsta skráða dauðsfall vegna þessa gróðurelda á Spáni. Pedro Sanchez, forsætisráðherra Spánar, heimsótti svæðið vestur af Madrídarborg sem varð illa fyrir gróðureldunum og sagði erfiða tíma vera fram undan. Semja þyrfti um „stórt opinbert samkomulag“ um neyðarástand í loftlagsmálum. Spánn Frakkland Hitabylgja í Evrópu sumarið 2026 Gróðureldar Tengdar fréttir Komst undan ásamt fjölskyldunni „Þetta er auðvitað ógnvænlegt en maður óskar fólkinu sem býr hérna velfarnaðar og að þetta gangi hratt yfir. 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