Páll Magnússon tekur við Sprengisandi á Bylgjunni af Kristjáni Kristjánssyni. Sá síðarnefndi stýrði sínum síðasta Sprengisandi í morgun.
„Kristján hefur unnið afar gott starf fyrir Bylgjuna og gert Sprengisand að mikilvægum vettvangi fyrir umræðu um þjóðmálin. Við þökkum honum kærlega fyrir hans framlag, fagmennsku og samstarf undanfarin ár,“ segir Stefán Valmundarson, útvarpsstjóri Sýnar.
Páll Magnússon, fyrrverandi þingmaður og útvarpsstjóri, tekur við stjórn Sprengisands og stýrir sínum fyrsta þætti sunnudaginn 30. ágúst. Sunnudaginn 23. ágúst stýrir Kolbeinn Tumi Daðason, ritstjóri fréttastofu Sýnar, þættinum.
„Við erum gríðarlega spennt að fá Pál aftur til liðs við Bylgjuna. Hann býr yfir einstakri reynslu og þekkir bæði fjölmiðla og stjórnmál innan frá. Ég er sannfærður um að hann muni setja sitt mark á Sprengisand og halda enn frekar áfram að byggja upp öflugasta stjórnmála- og þjóðmálaþátt landsins,“ segir Stefán.
‘’Ég hlakka til að taka við Sprengisandi. Þátturinn er að mörgu leyti besti vettvangurinn í íslensku fjölmiðlaumhverfi til að fara á dýptina í stjórnmála- og samfélagsumræðu dagsins - og er þannig afar mikilvægur. Ég mun gera mitt besta til að svo verði áfram,’’ segir Páll Magnússon.