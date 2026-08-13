Lífið

Jóhanna Guð­rún ó­létt

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Það vantar sannarlega ekki kraftinn þegar Jóhanna Guðrún stígur á svið.
Það vantar sannarlega ekki kraftinn þegar Jóhanna Guðrún stígur á svið. Vísir/Viktor

Söngkonan Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og viðskiptafræðingurinn Ólafur Friðrik Ólafsson eiga von á sínu öðru barni. Fyrir eiga þau saman eina dóttur og svo á Jóhanna Guðrún tvö börn úr fyrra sambandi.

Skoppa og Skrítla greindu frá tíðindunum á samfélagsmiðlum upp úr tvöleytinu.

„Það eru STÓR tíðindi! Hún elsku Jóhanna Guðrún, okkar einstaka söngdíva, á von á litlu jólabarni! Við erum svo ótrúlega glaðar fyrir hennar hönd og óskum henni innilega til hamingju. Það verður dásamlegt að fylgjast með nýju litlu kraftaverki koma í heiminn,“ sagði í tilkynningu leikhópsins.

„En... það þýðir líka að Jólapartý Skoppu og Skrítlu fær nýja söngdívu til liðs við sig í Hörpu og Hofi í nóvember og desember!“ sagði jafnframt. Nýja söngdívan verður síðan afhjúpuð í Hörpu á sunnudaginn.

Jóhanna Guðrún og Ólafur Friðrik á góðri stundu.

Jóhanna Guðrún á tvö börn úr fyrra hjónabandi með tónlistarmanninum Davíð Sigurgeirssyni. Eftir að leiðir skildu hjá þeim árið 2021 þá tók Jóhanna aftur upp þráðinn með menntaskólaástinni Ólafi Friðriki Ólafssyni. 

Jóhanna og Ólafur kynntust fyrst í menntaskóla og voru saman í nokkur ár, meðal annars þegar hún keppti fyrir Íslands hönd í Moskvu árið 2009, áður en leiðir skildu. 

Eftir að þau tóku aftur saman eignuðust þau sitt fyrsta barn saman árið 2022, dóttur sem fékk nafnið Jóhanna Guðrún líkt og móðirin. Parið gifti sig svo síðasta sumar í Hafnarfjarðarkirkju og nú ári síðar er von á öðru barni. 

Barnalán Ástin og lífið

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