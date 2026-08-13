Jóhanna Guðrún ólétt Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. ágúst 2026 14:50 Það vantar sannarlega ekki kraftinn þegar Jóhanna Guðrún stígur á svið. Vísir/Viktor Söngkonan Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og viðskiptafræðingurinn Ólafur Friðrik Ólafsson eiga von á sínu öðru barni. Fyrir eiga þau saman eina dóttur og svo á Jóhanna Guðrún tvö börn úr fyrra sambandi. Skoppa og Skrítla greindu frá tíðindunum á samfélagsmiðlum upp úr tvöleytinu. „Það eru STÓR tíðindi! Hún elsku Jóhanna Guðrún, okkar einstaka söngdíva, á von á litlu jólabarni! Við erum svo ótrúlega glaðar fyrir hennar hönd og óskum henni innilega til hamingju. Það verður dásamlegt að fylgjast með nýju litlu kraftaverki koma í heiminn,“ sagði í tilkynningu leikhópsins. „En... það þýðir líka að Jólapartý Skoppu og Skrítlu fær nýja söngdívu til liðs við sig í Hörpu og Hofi í nóvember og desember!“ sagði jafnframt. Nýja söngdívan verður síðan afhjúpuð í Hörpu á sunnudaginn. Jóhanna Guðrún og Ólafur Friðrik á góðri stundu. Jóhanna Guðrún á tvö börn úr fyrra hjónabandi með tónlistarmanninum Davíð Sigurgeirssyni. Eftir að leiðir skildu hjá þeim árið 2021 þá tók Jóhanna aftur upp þráðinn með menntaskólaástinni Ólafi Friðriki Ólafssyni. Jóhanna og Ólafur kynntust fyrst í menntaskóla og voru saman í nokkur ár, meðal annars þegar hún keppti fyrir Íslands hönd í Moskvu árið 2009, áður en leiðir skildu. Eftir að þau tóku aftur saman eignuðust þau sitt fyrsta barn saman árið 2022, dóttur sem fékk nafnið Jóhanna Guðrún líkt og móðirin. Parið gifti sig svo síðasta sumar í Hafnarfjarðarkirkju og nú ári síðar er von á öðru barni. Barnalán Ástin og lífið Tengdar fréttir Jóhanna Guðrún og Ólafur giftu sig Jóhanna Guðrún Jónsdóttir tónlistarkona og Ólafur Friðrik Ólafsson gengu í hjónaband í Hafnarfjarðarkirkju í gær. Gríðarleg stemning var í brúðkaupsveislunni á Nasa ef marka má samfélagsmiðlafærslurnar. 27. júlí 2025 22:39 Jóhanna Guðrún gæsuð Tónlistarkonan Jóhanna Guðrún Jónsdóttir var gæsuð af fríðum hópi kvenna í blíðviðrinu í gær. Jóhanna hefur verið með æskuástinni, Ólafi Friðriki Ólafssyni viðskiptafræðingi og eiganda Pizzunnar, frá 2021. 30. maí 2025 09:47 Jóhanna Guðrún birtir fyrstu myndina af dótturinni 17. maí 2022 10:53 Mest lesið Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Lífið Útför Gunnars Þórðarsonar Lífið Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Lífið Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Lífið Jóhanna Guðrún ólétt Lífið Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Lífið Heiður að endurvekja falda perlu Palla Tónlist Frægustu mágar landsins Lífið Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð Lífið Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Tónlist Fleiri fréttir Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Pálmi Kormákur og Guðrún nýtt par Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti Usher þvertekur fyrir klónið „Það er engin skömm í krabbameininu“ Dottinn í það á ný: „Ég var edrú í sjö ár“ Einstakt einbýlishús á 235 milljónir í Garðabæ Gugga á Þjóðhátíð: „Er þetta leigubíll? Nei, þetta er pó-pó“ Urður yfirgefur Kastljós Aubrey Plaza orðin mamma Lenti í mótorhjólaslysi daginn eftir gleðigönguna Raye og Jordan ástfangin í rússíbana Stjörnulífið: „Ég elska að vera hommalingur“ Perez Hilton þarf að fara í aðgerð eftir sjálfsskaða í beinu streymi á TikTok Þegar Davíð hafði afskipti af hjónabandi Ólafs og Dorritar Fræg feðgin snæddu kvöldmat á Horninu Sjá meira