Lífið

Út­för Gunnars Þórðar­sonar

Jón Þór Stefánsson skrifar
Úftör Gunnars Þórðarsonar verður frá Hallgrímskirkju.
Úftör Gunnars Þórðarsonar verður frá Hallgrímskirkju.

Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistarmaður Íslandssögunnar, verður borinn til grafar í dag. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju og hefst klukkan 15.

Hægt verður að fylgjast með beinni útsendingu frá athöfninni í spilaranum hér fyrir neðan.

Gunnar fæddist þann 4. janúar 1945 á Hólmavík, og lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 29. júlí síðastliðinn.

Ungur fluttist Gunnar til Keflavíkur, bæjar sem meðal annars þökk sé honum hefur verið kallaður Bítlabærinn, en þar hófst ferill hans. 

Þekktastur Gunnar fyrir aðkomu sína að hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti, Ríó tríói, og Ðe lónlí blú bojs.

Hann markaði djúp spor í íslenskri tónlistarsögu, en á meðal þekktustu laga Gunnars eru: Bláu augun þín, Þú og ég, Ástarsæla, Heim í Búðardal, Þitt fyrsta bros, Gaggó Vest, Harðsnúna Hanna, Við Reykjavíkurtjörn, Himinn og jörð, og Vetrarsól. 

Tónsmíðar Gunnars voru þó ekki einungis í dægurlagatónlist, heldur kom hann víðar við. Til að mynda samdi hann óperuna Ragnheiði.

Séra Hjörtur Magni Jóhannsson mun jarðsyngja frá Hallgrímskirkju á eftir. Þá mun einvalalið tónlistarfólks koma fram. Pálmi Gunnarsson, Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og Dísella Lárusdóttir munu syngja, sem og hinn tólf ára gamli Alex Óli Jónsson, og svo Zakarías Herman Gunnarsson, sonur Gunnars. Þá mun hljómsveit, strengjasveit, og Sönghópur Fríkirkjunnar jafnframt spila í útförinni.

Ólafur Haukur Símonarson rithöfundur og Egill Eðvarðsson listamaður munu lesa minningarorð.  Það munu synir Gunnars, Zakarías og Karl B. Herman Gunnarsson líka gera.

Líkt og áður segir verður hægt að fylgjast með útförinni í beinni útsendingu, í samstarfi við Símann, hér fyrir neðan. Spilarinn mun birtast þegar nær dregur athöfninni.

Tónlist Menning Tímamót Hallgrímskirkja

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