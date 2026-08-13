Útför Gunnars Þórðarsonar Jón Þór Stefánsson skrifar 13. ágúst 2026 14:00 Úftör Gunnars Þórðarsonar verður frá Hallgrímskirkju. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistarmaður Íslandssögunnar, verður borinn til grafar í dag. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju og hefst klukkan 15. Hægt verður að fylgjast með beinni útsendingu frá athöfninni í spilaranum hér fyrir neðan. Gunnar fæddist þann 4. janúar 1945 á Hólmavík, og lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 29. júlí síðastliðinn. Ungur fluttist Gunnar til Keflavíkur, bæjar sem meðal annars þökk sé honum hefur verið kallaður Bítlabærinn, en þar hófst ferill hans. Þekktastur Gunnar fyrir aðkomu sína að hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti, Ríó tríói, og Ðe lónlí blú bojs. Hann markaði djúp spor í íslenskri tónlistarsögu, en á meðal þekktustu laga Gunnars eru: Bláu augun þín, Þú og ég, Ástarsæla, Heim í Búðardal, Þitt fyrsta bros, Gaggó Vest, Harðsnúna Hanna, Við Reykjavíkurtjörn, Himinn og jörð, og Vetrarsól. Tónsmíðar Gunnars voru þó ekki einungis í dægurlagatónlist, heldur kom hann víðar við. Til að mynda samdi hann óperuna Ragnheiði. Séra Hjörtur Magni Jóhannsson mun jarðsyngja frá Hallgrímskirkju á eftir. Þá mun einvalalið tónlistarfólks koma fram. Pálmi Gunnarsson, Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og Dísella Lárusdóttir munu syngja, sem og hinn tólf ára gamli Alex Óli Jónsson, og svo Zakarías Herman Gunnarsson, sonur Gunnars. Þá mun hljómsveit, strengjasveit, og Sönghópur Fríkirkjunnar jafnframt spila í útförinni. Ólafur Haukur Símonarson rithöfundur og Egill Eðvarðsson listamaður munu lesa minningarorð. Það munu synir Gunnars, Zakarías og Karl B. Herman Gunnarsson líka gera. Líkt og áður segir verður hægt að fylgjast með útförinni í beinni útsendingu, í samstarfi við Símann, hér fyrir neðan. Spilarinn mun birtast þegar nær dregur athöfninni. Tónlist Menning Tímamót Hallgrímskirkja Tengdar fréttir Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Árið 2026 verður lengi í minnum haft í sögu íslenskrar dægurtónlistar fyrir þau ótrúlegu tímamót að fjórir af höfuðsmiðum íslenskrar sönglagahefðar kvöddu þennan heim, hver af öðrum. Magnús Eiríksson lést í janúar, Björgvin Halldórsson í apríl, Megas í júlí og nú síðast, þann 30. júlí, Gunnar Þórðarson. Megas, Gunnar og Magnús fæddust raunar allir sama ár en allir fjórir tilheyra kynslóð sem lagði óhemjumikið til íslenskrar dægurtónlistar. 31. júlí 2026 07:03 Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Gunnar Þórðarson er einn ástsælasti tónlistarmaður og lagahöfundur sem Ísland hefur alið. Gunnar var hlédrægur og leyfði tónlistinni að tala fyrir sig. Samkvæmt vinum og fjölskyldu var hann rólyndismaður sem fékk sínu fram, ískaldur töffari og vinnuhestur sem mætti fyrstur til vinnu og fór síðastur heim. 31. júlí 2026 10:14 Mest lesið Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Lífið Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Lífið Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Lífið Heiður að endurvekja falda perlu Palla Tónlist Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Lífið Frægustu mágar landsins Lífið Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð Lífið Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Tónlist „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Lífið samstarf Emmsjé edrú í sjö ár Lífið Fleiri fréttir Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Pálmi Kormákur og Guðrún nýtt par Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti Usher þvertekur fyrir klónið „Það er engin skömm í krabbameininu“ Dottinn í það á ný: „Ég var edrú í sjö ár“ Einstakt einbýlishús á 235 milljónir í Garðabæ Gugga á Þjóðhátíð: „Er þetta leigubíll? Nei, þetta er pó-pó“ Urður yfirgefur Kastljós Aubrey Plaza orðin mamma Lenti í mótorhjólaslysi daginn eftir gleðigönguna Raye og Jordan ástfangin í rússíbana Stjörnulífið: „Ég elska að vera hommalingur“ Perez Hilton þarf að fara í aðgerð eftir sjálfsskaða í beinu streymi á TikTok Þegar Davíð hafði afskipti af hjónabandi Ólafs og Dorritar Fræg feðgin snæddu kvöldmat á Horninu Minnast almyrkvans 1954: „Mér fannst þetta alveg nauðaómerkilegt fyrirbæri“ Týndi bókstaflega röddinni eftir áratugi af aga Sjá meira