Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Lovísa Arnardóttir skrifar 13. ágúst 2026 13:02 Sara og Vikar hafa skipulagt hátíðina saman. Aðsend Tónlistarhátíðin Kveldúlfur verður haldin í annað sinn um helgina. Hátíðin fer fram á Hjalteyri laugardaginn 15. ágúst 2026, þar sem fjölbreyttur hópur íslensks tónlistarfólks kemur fram. Fram koma: Hjálmar, Benni Hemm Hemm, Bent, Inspector Spacetime, Saint Pete, Lúpína, RAKEL, Salóme Katrín, Kusk & Óviti, Pitenz og Amor Vincit Omnia. Uppsetning á skiltinu í vikunni. Aðsend Sara Bjarnason skipuleggjandi hátíðarinnar segir hátíðarsvæðið verða í portinu á milli Verksmiðjunnar á Hjalteyri og Kraftlyftingafélags Akureyrar (KFA). „Þar mætir hrár iðnaðarsjarminn Eyjafirðinum fagra. Hjalteyri hefur á síðustu árum fest sig í sessi sem öflugur vettvangur lista og menningar og býður upp á kjöraðstæður fyrir tónlistarhátíð,“ segir Sara en hún skipuleggur hátíðina í samstarfi við barinn Leyni á Akureyri. Hér má sjá hvar sviðið verður uppsett. Aðsend Á svæðinu verða matarvagnar, opnar vinnustofur listafólks, opinn pottur og svo verður hægt að fá sér húðflúr. „Það sem er öðruvísi núna er að það má gista á svæðinu, þótt það sé ekki tjaldsvæði per sei, með aðgangi að rafmagni það er að segja, þá er klósettaðstaða og ef fólk getur einhvers staðar komið sér fyrir þá er það í boði. Þó ekki á einkalóðum, auðvitað,“ segir Sara. Skemmtun fyrir börn líka á Hjalteyri. Aðsend Selst yfirleitt vel við hurð Hún segir miðasölu ganga vel en á von á því að nokkuð seljist við hurð. Hún sjái þó á miðasölunni að einhverjir virðist ætla að koma úr bænum. Það eigi að vera gott veður og stemningin verði frábær. Hún segir það mikið ferli að setja upp svona hátíð og hún hafi lært mikið af því að halda hana í fyrsta skipti í fyrra. Það sé gaman að sjá ávöxt erfiðisins stækka og dafna með þessum hætti. Vinnustofa Vikars verður opin fyrir gesti á hátíðinni. Aðsend „Það skiptir okkur máli að gera þetta í samtali við byggðina og fá þau með okkur. Við gerum þetta ekki án þeirra og viljum stækka í eðlilegu tempói,“ segir hún og að það sé skemmtilegt fyrir gesti að fá að skoða vinnurými listamanna sem eru með vinnustofu á Hjalteyri. „Það er mikill fjöldi listafólks sem heldur til hér og gestir fá tækifæri til að líta inn á vinnustofur þess og sjá hvers konar menning þrífst þarna á þessu litla svæði. Þetta er svo áreynslulaus upplifun, það er allt þarna,“ segir hún og að auk þess sé Hjalteyri aðeins steinsnar frá Akureyri. Hátíðarsvæðið á Hjalteyri. Aðsend Júníus Meyvant áritaði plötur á hátíðinni í fyrra. Aðsend Hörgársveit Akureyri Tónleikar á Íslandi Tengdar fréttir Ný tónlistarhátíð í síldarverksmiðjunni á Hjalteyri Næsta laugardag verður í fyrsta sinn haldin tónlistarhátíðin Kveldúlfur á Hjalteyri í Eyjafirði. Hátíðin er lítil í þetta fyrsta sinn og er nefnd eftir síldarverksmiðjunni á staðnum sem var rekin þar um árabil. 10. júlí 2025 20:02 Mest lesið Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Lífið Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Lífið Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Lífið Heiður að endurvekja falda perlu Palla Tónlist Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Lífið Frægustu mágar landsins Lífið Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð Lífið Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Tónlist „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Lífið samstarf Emmsjé edrú í sjö ár Lífið Fleiri fréttir Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Heiður að endurvekja falda perlu Palla Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Suki dásamar Laufeyju Konan sem malaði Stebba og Eyfa á leið til landsins Veðurvélin á leið á Hellissand fyrir almyrkvahátíð „Þetta er ólýsanleg tilfinning“ Dó ekki ráðalaus þegar filippseyska löggan mætti IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Guðjón Þorgils flytur lag Hinsegin daga Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Daniil gefur út lag með Kodak Black: „Trúi þessu ekki ennþá“ Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ „Þýðir í raun bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist“ Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Innipúkunum fjölgar enn Bonnie Tyler er látin Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Söngvari YMCA látinn Sjá meira