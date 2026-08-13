Dorrit sendir rabbínanum tóninn

Dorrit Moussaieff, fyrrum forsetafrú, sendir rabbínanum Shmuley Boteach tóninn í færslu á samfélagsmiðlinum Threads.
Í færslunni endurbirtir hún myndband rabbínans þar sem hann fullyrðir að það sé ekki öruggt fyrir gyðinga að ganga á götum úti í þéttbýlum Íslands, svo sem Reykjavík og Akureyri.
Rabbíninn hefur gert sig breiðan frá því að hann kom á landið og lent í deilum við heimamenn sem Vísir hefur áður gert skil.
„Við höfum verið kölluð barnamorðingjar í það minnsta fjórum sinnum síðustu tuttugu og fimm mínúturnar,“ segir rabbíninn sem í myndbandinu gengur eftir Bankastræti að kvöldi til. Kona sem gengur fram hjá kallar þá „Frjáls Palestína!“ (e. Free Palestine).
„Öll heila borgin er heltekin af gyðingahatri sem ég hefði aldrei getað ímyndað mér,“ segir rabbíninn þá meðan hann lítur í myndavélina.
„Ef ég nyti ekki öryggisgæslu veit ég ekki hver örlög mín hefðu orðið,“ fullyrðir Shmuley.
Forsetafrúin fyrrverandi virðist þó vera alls kostar ósammála.
„Þú hefur gjörsamlega rangt fyrir þér!“ segir hún í færslunni. Dorrit, sem sjálf er af gyðingaættum, vísar fullyrðingu rabbínans til föðurhúsanna og fullyrðir að það að kalla eftir frelsi palestínsku þjóðarinnar jafngildi ekki gyðingahatri.