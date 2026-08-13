Ísraelska hárvörufyrirtækið Moroccanoil hefur tekið ákvörðun um að framlengja ekki samning sinn við Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Samstarf keppninnar og ísraelska fyrirtækisins hefur verið umdeilt í gegnum tíðina, rétt eins og þátttaka Ísraels í keppninni.
Moroccanoil hefur síðastliðin sex ár verið einn stærsti bakhjarl Eurovision. Fyrst um sinn var samningur milli fyrirtækisins og keppninnar undirritaður til fimm ára en var síðan framlengdur. Frá því að samstarfið hófst hafa flytjendur keppninnar gengið „túrkíslitaða dregilinn“ í aðdraganda keppninnar, en túrkísblár er vörumerkjalitur fyrirtækisins.
Samkvæmt umfjöllun sænska miðlilsins Aftonbladet sendi stjórn Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva frá sér yfirlýsingu til samstarfsstöðva í Evrópu þar sem greint er frá því að Moroccanoil hafi ákveðið að framlengja ekki samstarfssamning sinn við keppnina.
Samstarf Morocconoil og Eurovision hefur verið umdeilt í gegnum tíðina en fyrirtækið hefur lengi verið á sniðgöngulista ýmissa samtaka sem sniðganga vörur frá Ísrael. Meðal annars samtakanna BDS Ísland og er Moroccanoil meðal fyrirtækja á sniðgöngulista á íslensku síðunni Sniðganga fyrir Palestínu.
Sjá einnig: Sniðgangan friðsæl leið til að mótmæla og sýna samstöðu
Í gær var greint frá því að breytingar hafi verið gerðar á reglum keppninnar þegar kemur að rétti sigurþjóða til þess að halda keppnina. Í þeim kveður á um að þjóðir sem standi í stríði eða vopnuðum átökum megi ekki halda keppnina.
Stjórn Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva geti í þeim aðstæðum framkvæmt öryggismat og falið annarri þjóð að halda keppnina. Ef sigurþjóðin er talin ófær til þess að halda keppnina verður annar gestgjafi fundinn til þess að halda keppnina.
Ísland tók ekki þátt í Eurovision í ár en tekin var ákvörðun um það í desember í fyrra. Vísað var til þess að þátttaka ísraelska ríkissjónvarpsins KAN hefði valdið óeiningu, bæði meðal aðildarstöðva Sambands evrópskra útvarpsstöðva og almennings. Önnur lönd sem ekki tóku þátt voru Hollendingar, Spánverjar, Írar og Slóvenar.
Ekki náðist í Stefán Eiríksson, útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins, við vinnslu fréttarinnar.