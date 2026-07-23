Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. júlí 2026 21:25 Aron Snær Ingason skoraði tvö mörk gegn Leikni í kvöld. vísir/ernir Þróttur fékk draumabyrjun gegn Leikni í Lengjudeild karla í kvöld og fylgdi því eftir og vann stórsigur, 1-5, í leik liðanna í Efra-Breiðholtinu. Með sigrinum komust Þróttarar upp í 2. sæti deildarinnar. Gunnar Freyr Róbertsson var nýbúinn að flauta til leiks þegar Örn Bragi Hinriksson kom Þrótti yfir. Þegar fjórar mínútur voru til hálfleiks jók Aron Snær Ingason forskot gestanna úr Laugardalnum í 0-2. Kári Kristjánsson skoraði þriðja mark Þróttar á 52. mínútu og þremur mínútum síðar gerði Rúrik Gunnarsson sjálfsmark og staðan orðin 0-4. Aron Snær skoraði svo annað mark sitt og fimmta mark Þróttara á 71. mínútu. Adam Örn Arnarson lagaði stöðuna fyrir Leiknismenn í uppbótartíma. Þróttur er nú í 2. sæti deildarinnar með þrjátíu stig, einu stigi á eftir toppliði Aftureldingar. Þetta var þriðja tap Leiknis í röð. Breiðhyltingar sitja í 8. sæti deildarinnar með nítján stig. Upplýsingar um markaskorara eru fengnar frá Fótbolta.net. Lengjudeild karla Leiknir Reykjavík Þróttur Reykjavík Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Fótbolti Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fótbolti Fleiri fréttir Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjá meira