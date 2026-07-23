Íslenski boltinn

Skoruðu fimm í Breið­holtinu og fóru upp í annað sætið

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Aron Snær Ingason skoraði tvö mörk gegn Leikni í kvöld.
Aron Snær Ingason skoraði tvö mörk gegn Leikni í kvöld. vísir/ernir

Þróttur fékk draumabyrjun gegn Leikni í Lengjudeild karla í kvöld og fylgdi því eftir og vann stórsigur, 1-5, í leik liðanna í Efra-Breiðholtinu. Með sigrinum komust Þróttarar upp í 2. sæti deildarinnar.

Gunnar Freyr Róbertsson var nýbúinn að flauta til leiks þegar Örn Bragi Hinriksson kom Þrótti yfir.

Þegar fjórar mínútur voru til hálfleiks jók Aron Snær Ingason forskot gestanna úr Laugardalnum í 0-2.

Kári Kristjánsson skoraði þriðja mark Þróttar á 52. mínútu og þremur mínútum síðar gerði Rúrik Gunnarsson sjálfsmark og staðan orðin 0-4. Aron Snær skoraði svo annað mark sitt og fimmta mark Þróttara á 71. mínútu.

Adam Örn Arnarson lagaði stöðuna fyrir Leiknismenn í uppbótartíma.

Þróttur er nú í 2. sæti deildarinnar með þrjátíu stig, einu stigi á eftir toppliði Aftureldingar.

Þetta var þriðja tap Leiknis í röð. Breiðhyltingar sitja í 8. sæti deildarinnar með nítján stig.

Upplýsingar um markaskorara eru fengnar frá Fótbolta.net.

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