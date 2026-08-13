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fimmtudagur 13. ágúst 2026
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Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
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Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
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Körfubolti
Handbolti
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Íslenski boltinn
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Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
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Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
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Leikjavísir
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ÍBV
Stjarnan
Fótbolti - Evrópudeildin
Víkingur Reykjavík
FC Thun
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