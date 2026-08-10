Tryggvi Hrafn Haraldsson virðist ætla að klára tímabilið hjá Val. Hann hefur þó skrifað undir samning við ÍA en hann tekur ekki gildi fyrr en samningur hans við Val klárast.
Fótbolti.net greindi frá því að Tryggvi Hrafn Haraldsson hefði skrifað undir samning við ÍA en ekki var víst hvort hann myndi ganga til liðs við ÍA í yfirstandandi félagsskiptaglugga eða eftir tímabilið.
Félagsskiptagluggi Bestu deildarinnar er opinn til 12. ágúst og því ljóst að hann verður enn hjá Val út tímabilið. Tryggvi Hrafn er búinn að vera einn mikilvægasti leikmaður Vals sem hefur ekki átt góðu gengi að fagna í Bestu deildinni í ár.
Valur er sem stendur í fimmta sæti deildarinnar en lítið þarf að breytast svo liðið detti í neðri hluta deildarinnar. Valur vann Breiðablik í gær og var þetta fyrsti sigur Chris Brazell í Bestu deildinni síðan hann tók við sem þjálfari á miðju tímabili. Tryggvi Hrafn stóð sig vel í leiknum en hann bæði skoraði og gaf stoðsendingu.
Tryggvi Hrafn er alinn upp á Akranesi og er því að snúa aftur til uppeldisfélagsins. ÍA er í sjötta sæti deildarinnar með jafn mörg stig og Valur í sætinu fyrir ofan. Samningurinn hans við ÍA gildir út tímabilið 2029.