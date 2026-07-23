Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Samúel Karl Ólason skrifar 23. júlí 2026 15:02 Donald Trump segist viss um að Sádar muni samþykkja að viðurkenna tilvist Ísrael. AP/Julia Demaree Nikhinson Donald Trump segir að samkomulag sem skrifað var undir í gær milli Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu, um að koma upp kjarnorku í síðarnefnda ríkinu, feli í sér að Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael. Þar að auki verði þeir að opna formlega á pólitísk samskipti ríkjanna á milli, með því að verða aðilar að Abraham-sáttmálunum svokölluðu. Þetta kemur fram í „sannleik“ sem hann skrifaði á Truth Social en hafði ekki komið fram í tilkynningum um samkomulagið. Trump sagðist sannfærður um að þetta myndu Sádar samþykkja. Sjá einnig: Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusamning Bahrain, Sameinuðu arabísku furstadæmin og önnur ríki hafa orðið aðilar að sáttmálunum en Sádar hafa hingað til ekki viljað gera það án þess að fyrir liggi greinagóð áætlun sem leiði til palestínsks ríkis við botn Miðjarðarhafs. Það hafa Ísraelar þvertekið fyrir. Færsla Trumps á Truth Social. Joe Biden, síðasti forseti Bandaríkjanna, reyndi einnig að fá Sáda til að viðurkenna tilvist Ísrael í tengslum við samkomulag um kjarnorku en þær áætlanir gengu ekki eftir, að stórum hluta vegna árásar Hamas og annarra á Ísrael þann 7. október 2023. Eftir að hann varð aftur forseti sleit Trump hugmyndina um tilvist Ísrael frá kjarnorkuviðræðum við konungsfjölskyldu Sádi-Arabíu, samkvæmt frétt New York Times. Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, hefur tekið yfirlýsingu Trumps fagnandi og sagt að viðurkenning Sáda á tilvist Ísrael yrði stærðarinnar skref í átt að friði í Mið-Austurlöndum. Sádar hafa ekki tjáð sig opinberlega enn. Trump sagði einnig að samkomulagið myndi ekki leyfa Sádum að auðga eigið úran en heimildarmenn fjölmiðla vestanhafs hafa sagt að það sé rangt hjá Trump. Samkomulagið feli í sér að yfir tveggja ára tímabil eigi stjórnvöld ríkjanna beggja að taka til skoðunar hvort Sádar geti og eigi að auðga eigið úran. Bandaríkin Sádi-Arabía Ísrael Kjarnorka Mest lesið Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Fleiri fréttir Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva Varnarmálaráðherrann verður fjármálaráðherra og Miliband utanríkisráðherra Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó Sjá meira