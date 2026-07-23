Erlent

Sádar verði að viður­kenna til­vist Ísrael

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump segist viss um að Sádar muni samþykkja að viðurkenna tilvist Ísrael.
Donald Trump segist viss um að Sádar muni samþykkja að viðurkenna tilvist Ísrael. AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump segir að samkomulag sem skrifað var undir í gær milli Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu, um að koma upp kjarnorku í síðarnefnda ríkinu, feli í sér að Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael. Þar að auki verði þeir að opna formlega á pólitísk samskipti ríkjanna á milli, með því að verða aðilar að Abraham-sáttmálunum svokölluðu.

Þetta kemur fram í „sannleik“ sem hann skrifaði á Truth Social en hafði ekki komið fram í tilkynningum um samkomulagið. Trump sagðist sannfærður um að þetta myndu Sádar samþykkja.

Sjá einnig: Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusamning

Bahrain, Sameinuðu arabísku furstadæmin og önnur ríki hafa orðið aðilar að sáttmálunum en Sádar hafa hingað til ekki viljað gera það án þess að fyrir liggi greinagóð áætlun sem leiði til palestínsks ríkis við botn Miðjarðarhafs.

Það hafa Ísraelar þvertekið fyrir.

Færsla Trumps á Truth Social.

Joe Biden, síðasti forseti Bandaríkjanna, reyndi einnig að fá Sáda til að viðurkenna tilvist Ísrael í tengslum við samkomulag um kjarnorku en þær áætlanir gengu ekki eftir, að stórum hluta vegna árásar Hamas og annarra á Ísrael þann 7. október 2023.

Eftir að hann varð aftur forseti sleit Trump hugmyndina um tilvist Ísrael frá kjarnorkuviðræðum við konungsfjölskyldu Sádi-Arabíu, samkvæmt frétt New York Times.

Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, hefur tekið yfirlýsingu Trumps fagnandi og sagt að viðurkenning Sáda á tilvist Ísrael yrði stærðarinnar skref í átt að friði í Mið-Austurlöndum. Sádar hafa ekki tjáð sig opinberlega enn.

Trump sagði einnig að samkomulagið myndi ekki leyfa Sádum að auðga eigið úran en heimildarmenn fjölmiðla vestanhafs hafa sagt að það sé rangt hjá Trump. Samkomulagið feli í sér að yfir tveggja ára tímabil eigi stjórnvöld ríkjanna beggja að taka til skoðunar hvort Sádar geti og eigi að auðga eigið úran.

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