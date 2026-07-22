Erlent

Banda­ríkin og Sádi-Arabía undir­rita kjarnorkusaming

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna undirritaði „friðsamlegan kjarnorkusamning“ við orkumálaráðherra Sádi-Arabíu.
Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna undirritaði „friðsamlegan kjarnorkusamning“ við orkumálaráðherra Sádi-Arabíu. Getty

Bandaríkin og Sádi-Arabía hafa undirritað samning sín á milli um rekstur bandarískra fyrirtækja á kjarnorkuverum í Sádi-Arabíu. Ekkert í samningnum hindrar úranauðgun Sáda til að framleiða kjarnorku, að sögn bandarískra fjölmiðla.

Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, og Abdulaziz bin Salman prins, orkumálaráðherra Sádi-Arabíu, undirrituðu „friðsamlegan kjarnorkusamning“ ásamt tvíhliða öryggisverndarsamningi í kvöld, segir í umfjöllun BBC. 

Eitt lykilatriði samningsins sé að með honum verði Sádí-Arabíu mögulega heimilt að auðga úran í kjarnorkustöð Bandaríkjanna í landinu, segir í umfjöllun breska ríkisútvarpsins um málið. Viðræðurnar um kjarnorkuáætlun landanna tveggja nái aftur til ársins 2008.

Samkvæmt samningi Bandaríkjanna og Sameinuðu arabísku furstadæmanna frá árinu 2009 sé Sameinuðu arabísku fusratdæmunum óheimilt að framleiða eigið kjarnorkueldsneyti og sæti einnig ýmsum öðrum takmörkunum.

Ekki liggi fyrir hvaða bandarísku fyrirtæki muni eiga hlut en Bandaríkin eigi mikilla viðskiptahagsmuna að gæta við undirritun þessa samkomulags. Einnig sé það Bandaríkjunum í hag að halda Sádí-Arabíu innan síns hernaðarlega áhrifasvæðis. 

Orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að „samstarfssamningur um friðsamlega nýtingu kjarnorku“ muni veita bandarískum fyrirtækjum „frábæran aðgang“ að kjarnorkuáætlun Sádi-Arabíu.

„Það er alveg víst að þessir samningar fara eftir ströngustu kröfum um kjarnorkuöryggi og gegn útbreiðslu kjarnavopna en þeir byggja samtímis á bestu kjarnorkutækni og vísindamönnum heims, sem hönnuð er hér í Bandaríkjunum. Þökk sé Trump forseta er endurreisn bandarískrar kjarnorku hafin,“ sagði Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna.

Sádar haldi þegar úti kjarnorkuáætlun sem þó er á byrjunarstigi. Helsti keppinautur þeirra í þeim efnum sé nágrannaríkið Íran. Trump hefur ítrekað lýst því yfir að Bandaríkin leitist við að veikja getu Írans til kjarnorkuframleiðslu í árásum Bandaríkjahers á landið.  Óttast sé að Sádar hefji auðgun úrans hvetji það Írani til þess sama og hrindi af stað kjarnorkukapphlaupi. 

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