Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming Áróra L Davíðsdóttir skrifar 22. júlí 2026 21:41 Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna undirritaði „friðsamlegan kjarnorkusamning“ við orkumálaráðherra Sádi-Arabíu. Getty Bandaríkin og Sádi-Arabía hafa undirritað samning sín á milli um rekstur bandarískra fyrirtækja á kjarnorkuverum í Sádi-Arabíu. Ekkert í samningnum hindrar úranauðgun Sáda til að framleiða kjarnorku, að sögn bandarískra fjölmiðla. Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, og Abdulaziz bin Salman prins, orkumálaráðherra Sádi-Arabíu, undirrituðu „friðsamlegan kjarnorkusamning“ ásamt tvíhliða öryggisverndarsamningi í kvöld, segir í umfjöllun BBC. Eitt lykilatriði samningsins sé að með honum verði Sádí-Arabíu mögulega heimilt að auðga úran í kjarnorkustöð Bandaríkjanna í landinu, segir í umfjöllun breska ríkisútvarpsins um málið. Viðræðurnar um kjarnorkuáætlun landanna tveggja nái aftur til ársins 2008. Samkvæmt samningi Bandaríkjanna og Sameinuðu arabísku furstadæmanna frá árinu 2009 sé Sameinuðu arabísku fusratdæmunum óheimilt að framleiða eigið kjarnorkueldsneyti og sæti einnig ýmsum öðrum takmörkunum. Ekki liggi fyrir hvaða bandarísku fyrirtæki muni eiga hlut en Bandaríkin eigi mikilla viðskiptahagsmuna að gæta við undirritun þessa samkomulags. Einnig sé það Bandaríkjunum í hag að halda Sádí-Arabíu innan síns hernaðarlega áhrifasvæðis. Orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að „samstarfssamningur um friðsamlega nýtingu kjarnorku“ muni veita bandarískum fyrirtækjum „frábæran aðgang“ að kjarnorkuáætlun Sádi-Arabíu. „Það er alveg víst að þessir samningar fara eftir ströngustu kröfum um kjarnorkuöryggi og gegn útbreiðslu kjarnavopna en þeir byggja samtímis á bestu kjarnorkutækni og vísindamönnum heims, sem hönnuð er hér í Bandaríkjunum. Þökk sé Trump forseta er endurreisn bandarískrar kjarnorku hafin,“ sagði Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna. Sádar haldi þegar úti kjarnorkuáætlun sem þó er á byrjunarstigi. Helsti keppinautur þeirra í þeim efnum sé nágrannaríkið Íran. Trump hefur ítrekað lýst því yfir að Bandaríkin leitist við að veikja getu Írans til kjarnorkuframleiðslu í árásum Bandaríkjahers á landið. Óttast sé að Sádar hefji auðgun úrans hvetji það Írani til þess sama og hrindi af stað kjarnorkukapphlaupi. Íran Bandaríkin Sádi-Arabía Mest lesið Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Innlent Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Innlent Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Innlent Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Innlent „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Fleiri fréttir Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva Varnarmálaráðherrann verður fjármálaráðherra og Miliband utanríkisráðherra Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Sjá meira