Santa Sanija Vuskane átti algjöra draumainnkomu í íslenska boltann og heillaði sérfræðinga Bestu markanna mikið.
Santa er tvítugur sóknarmaður frá Lettlandi. Hún kom inn af bekknum í sínum fyrsta leik fyrir Grindavík/Njarðvík á mánudag og kom með beinum hætti að þremur mörkum í 4-2 endurkomusigri gegn Þrótti.
„Ótrúlega spennandi sóknarmaður og ég, sem gamall sóknarmaður, fagna komu svona leikmanns. Stór og stæðilegur leikmaður. Maður sá hvað hún vann vel í kringum miðverðina hjá Þrótti. Hún skoraði ekki bara, hún var að koma liðsfélögunum í færi, tók góð hlaup og mikið pláss. Mjög spennandi leikmaður,“ sagði Margrét Lára Viðarsdóttir í Bestu mörkunum.
Santa spilaði í fyrsta sinn utan Lettlands á síðasta ári, þegar hún hjálpaði liði GKS Katowice að verða Póllandsmeistari, en henni hefur áður verið sýndur áhugi frá Íslandi.
„Við heyrðum nú að það hefðu önnur lið fylgst með henni síðustu eitt eða tvö árin og reynt að fá hana. Hún er mikill markaskorari, eins og við sáum. Þannig að það er bara hrós á Grindavík/Njarðvík að næla í hana, hún er mjög mikilvæg fyrir þær,“ sagði Ásta Eir Árnadóttir í Bestu mörkunum.