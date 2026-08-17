Allt útlit er fyrir að fótboltamaðurinn Bjarni Mark Duffield sé á förum frá Val og snúi aftur til Svíþjóðar, til liðs við Trelleborg, á næstu dögum.
Bjarni ferðaðist ekki heim með Valsliðinu eftir leikinn við Nordsjælland í Danmörku í síðustu viku, þegar liðið féll úr leik í undankeppni Sambandsdeildarinnar, heldur hélt hann til suðurhluta Svíþjóðar og æfði þar með Trelleborg í tvo daga.
Tilgangurinn var að skoða aðstæður hjá félaginu en Bjarni hélt svo heim til Íslands og gæti því mögulega spilað með Val í kvöld þegar liðið mætir KA. Ef ekkert óvænt kemur upp á mun Bjarni svo hins vegar ganga í raðir Trelleborgar og spila þar undir stjórn Andreas Granqvist, fyrrverandi landsliðsmanns Svíþjóðar til margra ára.
Bjarni viðurkenndi í samtali við sænska miðilinn Trelleborgs Allehanda að sennilega hefði hann nú þegar spilað sinn síðasta leik fyrir Val. Aðspurður hvort hann hefði saknað Svíþjóðar svaraði hann:
„Já, ég á systur í Kristianstad. Við eigum í góðu sambandi og bjuggum áður nálægt hvort öðru.“ Systir hans er Tinna Mark Duffield sem er sjúkraþjálfari fótboltaliðs Kristianstad og eiginkona handboltamannsins Ólafs Guðmundssonar sem lék við góðan orðstír hjá samnefndu félagi.
Trelleborg er í sænsku C-deildinni en á hraðleið upp í næstefstu deild því liðið er efst í suðurhluta C-deildarinnar, fjórum stigum á undan næsta liði. Bjarni gæti því átt þátt í að komast með liðinu upp um deild í haust og þjálfarinn Granqvist hefur mikla trú á honum:
„Ég þekki til hans frá fyrri tíð. Góður leikmaður en fyrst og fremst ótrúlegur leiðtogi með frábæran karakter,“ sagði Granqvist við Trelleborgs Allehanda.
Bjarni, sem er þrítugur miðjumaður, hefur verið leikmaður Vals síðustu tvö ár. Samningur hans við félagið átti að renna út í lok þessa árs. Bjarni er uppalinn á Siglufirði hjá KF og lék svo með KA en hefur einnig leikið með Kristianstad og Brage í Svíþjóð, og Start í Noregi, auk þess að hafa leikið þrjá A-landsleiki.