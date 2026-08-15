Íslenski boltinn

Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sara Björk Gunnarsdóttir skoraði úr tveimur vítaspyrnum í dag.
Sara Björk Gunnarsdóttir skoraði úr tveimur vítaspyrnum í dag. Vísir/Hulda Margrét

Sara Björk Gunnarsdóttir fagnaði í dag sínum fyrsta sigri með Haukaliðinu eftir að hún snéri aftur til uppeldisfélagsins eftir fimmtán ár í atvinnumennsku.

Sara Björk var líka allt í öllu þegar Haukakonur unnu 3-1 sigur á FHL [Fjarðabyggð/Höttur/Leiknir] á Ásvöllum.

Sara Björk skoraði tvívegis úr vítaspyrnum í fyrri hálfleiknum eða á 15. og 30. mínútu.

Lilja Þórdís Guðjónsdóttir skoraði á milli markanna eða á 16. mínútu.

Algjör draumabyrjun hjá Haukaliðinu eftir að hafa ekki skorað í fjórum leikjum í röð. Haukar höfðu ekki skorað og aðeins náð í eitt stig af níu mögulegum í fyrstu þremur leikjum Söru Bjarkar en nú er væntanlega ísinn brotinn.

Alexis Simone Wrigh minnkaði muninn í 3-1 eftir rúmlega klukkutíma leik og það urðu lokatölurnar.

Lengjudeild kvenna Haukar

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