Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur

Sara Björk Gunnarsdóttir fagnaði í dag sínum fyrsta sigri með Haukaliðinu eftir að hún snéri aftur til uppeldisfélagsins eftir fimmtán ár í atvinnumennsku.
Sara Björk var líka allt í öllu þegar Haukakonur unnu 3-1 sigur á FHL [Fjarðabyggð/Höttur/Leiknir] á Ásvöllum.
Sara Björk skoraði tvívegis úr vítaspyrnum í fyrri hálfleiknum eða á 15. og 30. mínútu.
Lilja Þórdís Guðjónsdóttir skoraði á milli markanna eða á 16. mínútu.
Algjör draumabyrjun hjá Haukaliðinu eftir að hafa ekki skorað í fjórum leikjum í röð. Haukar höfðu ekki skorað og aðeins náð í eitt stig af níu mögulegum í fyrstu þremur leikjum Söru Bjarkar en nú er væntanlega ísinn brotinn.
Alexis Simone Wrigh minnkaði muninn í 3-1 eftir rúmlega klukkutíma leik og það urðu lokatölurnar.