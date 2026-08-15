Íslenski boltinn

Þór/KA fær til sín leik­mann frá Banda­ríkjunum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Lauren Lapomarda í leik vestanhafs.
Lauren Lapomarda í leik vestanhafs.

Þór/KA hefur gengið frá samningi við Lauren Lapomarda sem mun leika með liðinu út yfirstandandi tímabil. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu. Lapomarda er með bandarískt og ítalskt ríkisfang og kemur til Akureyrar frá Dallas Trinity FC í USL-deildinni í Bandaríkjunum.

Lapomarda er uppalin í Texas og hóf snemma að stunda knattspyrnu. Hún lék á hæsta stigi unglingaknattspyrnu í Bandaríkjunum og tók þátt í fjölmörgum alþjóðlegum mótum. Þá varð hún einnig landsmeistari með liðum sínum á yngri árum.

Eftir farsælan feril í unglingaboltanum hélt hún í Texas-háskóla þar sem hún lék í fjögur ár. Þar spilaði hún 101 leik og var í byrjunarliðinu í hverjum einasta leik.

„Það var ótrúleg upplifun að keppa á þessu háa stigi og koma fram sem fulltrúi fyrir Texas,“ segir Lapomarda um háskólaárin.

Að loknu háskólanámi hélt hún til Ítalíu og samdi við Parma Calcio. Þar átti hún meðal annars samleið með Margréti Árnadóttur, sem gekk til liðs við Parma í upphafi árs 2022.

Lapomarda sneri síðar aftur til Bandaríkjanna og gekk til liðs við Dallas Trinity FC, sem leikur í USL-deildinni. Nú liggur leið hennar hins vegar til Íslands þar sem hún mun klæðast treyju Þórs/KA það sem eftir lifir tímabils.

„Ég er mjög spennt fyrir þessu nýja tækifæri á Íslandi. Ég hlakka til að halda áfram að vaxa sem leikmaður, upplifa nýja deild og menningu og, það sem er mikilvægast, að komast aftur á völlinn og spila fyrir liðið,“ segir hún.

Lapomarda segir íslenska deild ekki vera sér algjörlega ókunnuga. Nokkrir fyrrverandi liðsfélagar hennar og leikmenn sem hún hefur mætt á ferlinum hafa leikið hér á landi og hún hefur því fengið nokkra innsýn í íslenskan fótbolta.

„Ég vissi dálítið um deildina á Íslandi áður en ég komst í samband við félagið því nokkrir fyrrum liðsfélagar og leikmenn sem ég hef spilað með hafa spilað í deildinni. Ég hef heyrt dálítið um deildina í gegnum þær, en er mjög spennt að fá að upplifa þetta sjálf og kynnast deildinni og liðunum.“

Nýr kafli er því að hefjast hjá Lapomarda á Íslandi, þar sem hún fær tækifæri til að spila í íslensku deildinni með Þór/KA út tímabilið.

Besta deild kvenna

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið