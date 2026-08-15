Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum Stefán Árni Pálsson skrifar 15. ágúst 2026 12:01 Lauren Lapomarda í leik vestanhafs. Þór/KA hefur gengið frá samningi við Lauren Lapomarda sem mun leika með liðinu út yfirstandandi tímabil. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu. Lapomarda er með bandarískt og ítalskt ríkisfang og kemur til Akureyrar frá Dallas Trinity FC í USL-deildinni í Bandaríkjunum. Lapomarda er uppalin í Texas og hóf snemma að stunda knattspyrnu. Hún lék á hæsta stigi unglingaknattspyrnu í Bandaríkjunum og tók þátt í fjölmörgum alþjóðlegum mótum. Þá varð hún einnig landsmeistari með liðum sínum á yngri árum. Eftir farsælan feril í unglingaboltanum hélt hún í Texas-háskóla þar sem hún lék í fjögur ár. Þar spilaði hún 101 leik og var í byrjunarliðinu í hverjum einasta leik. „Það var ótrúleg upplifun að keppa á þessu háa stigi og koma fram sem fulltrúi fyrir Texas,“ segir Lapomarda um háskólaárin. Að loknu háskólanámi hélt hún til Ítalíu og samdi við Parma Calcio. Þar átti hún meðal annars samleið með Margréti Árnadóttur, sem gekk til liðs við Parma í upphafi árs 2022. Lapomarda sneri síðar aftur til Bandaríkjanna og gekk til liðs við Dallas Trinity FC, sem leikur í USL-deildinni. Nú liggur leið hennar hins vegar til Íslands þar sem hún mun klæðast treyju Þórs/KA það sem eftir lifir tímabils. „Ég er mjög spennt fyrir þessu nýja tækifæri á Íslandi. Ég hlakka til að halda áfram að vaxa sem leikmaður, upplifa nýja deild og menningu og, það sem er mikilvægast, að komast aftur á völlinn og spila fyrir liðið,“ segir hún. Lapomarda segir íslenska deild ekki vera sér algjörlega ókunnuga. Nokkrir fyrrverandi liðsfélagar hennar og leikmenn sem hún hefur mætt á ferlinum hafa leikið hér á landi og hún hefur því fengið nokkra innsýn í íslenskan fótbolta. „Ég vissi dálítið um deildina á Íslandi áður en ég komst í samband við félagið því nokkrir fyrrum liðsfélagar og leikmenn sem ég hef spilað með hafa spilað í deildinni. Ég hef heyrt dálítið um deildina í gegnum þær, en er mjög spennt að fá að upplifa þetta sjálf og kynnast deildinni og liðunum.“ Nýr kafli er því að hefjast hjá Lapomarda á Íslandi, þar sem hún fær tækifæri til að spila í íslensku deildinni með Þór/KA út tímabilið. Besta deild kvenna Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld Sport Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Draumur að vinna með José Mourinho Fótbolti Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Enski boltinn Fleiri fréttir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Keflvíkingar bæta við sig Króata Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Ásdís Karen til FH Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Martröðin í Kasakstan þjappaði Blikum saman Sjá meira