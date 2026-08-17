Jón Daði Böðvarsson, ein af hetjunum sem komu Íslandi í 8-liða úrslit EM 2016 og á HM 2018, hefur lagt fótboltaskóna á hilluna. Þetta tilkynnti hann á samfélagsmiðlum í dag.
Jón Daði lauk ferlinum sem leikmaður Selfoss en félagið tilkynnti á laugardaginn að hann hefði lokið störfum þar. Í kjölfarið hefur þessi 34 ára sóknarmaður nú tilkynnt að ferlinum sé lokið.
Jón Daði hóf ferilinn á sama stað og honum lauk, með Selfossi, en lék svo um langt árabil í atvinnumennsku. Hann byrjaði hjá Viking í Noregi en lék svo með Kaiserslautern í Þýskalandi áður en hann hélt til Englands, þar sem hann lék svo með Wolves, Reading, Millwall, Bolton, Wrexham og Burton Albion.
Það eru þó afrek hansa með íslenska landsliðinu sem eflaust standa upp úr í huga landsmanna en Jón Daði var byrjunarliðsmaður á bestu árum landsliðsins og skoraði eftirminnilega gegn Tyrkjum í fyrsta mótsleik sínum fyrir A-landsliðið, haustið 2014, og í 2-1 sigrinum gegn Austurríki þegar Ísland tryggði sig inn í 16-liða úrslitin á EM. Alls skoraði hann fjögur mörk í 64 A-landsleikjum.
Í tilkynningu sinni kveðst Jón Daði fullur þakklætis til þjálfara, leikmanna, framkvæmdastjóra og annars starfsfólks sem hann hefur unnið með en ekki síður til stuðningsmanna hvar sem hann hefur spilað.
„Ég vildi alltaf tjá mig á besta mögulega hátt inni á vellinum svo þið gætuð farið af leikvanginum með bros á vör. Ég vona að mér hafi tekist það,“ skrifar Jón Daði sem þakkaði svo eiginkonu sinni sérstaklega fyrir óteljandi fórnir í gegnum tíðina.
Tilkynningu Jóns Daða má lesa í heild hér að neðan, í lauslegri þýðingu:
Allt gott tekur enda. Ég tilkynni hér með að ég er hættur í íþróttinni sem ég elska. Íþróttinni sem ég hef elskað síðan ég var 6 ára gamall og horfði á tíundubekkinga spila og sá leikinn í allri sinni dýrð.
Ég velti því stundum fyrir mér hvernig ég gat verið svona heppinn að láta draum minn rætast, með öllum þeim tilfinningalegu rússíbanaferðum, mótlæti og velgengni sem því fylgdi. En á endanum stend ég eftir með ekkert nema þakklæti.
Ég vil þakka öllum framkvæmdastjórum, þjálfurum, leikmönnum og starfsfólki sem ég hef verið svo lánsamur að kynnast og vinna með. Það var frábært að deila með ykkur hæðum og lægðum fótboltans.
Ég vil einnig þakka öllum stuðningsmönnum allra þeirra frábæru félaga sem ég spilaði fyrir á ferli mínum. Án ykkar væri leikurinn ekki sá sami. Ég vildi alltaf tjá mig á besta mögulega hátt inni á vellinum svo þið gætuð farið af leikvanginum með bros á vör. Ég vona að mér hafi tekist það.
Og að lokum, fallega eiginkonan mín. Þær óteljandi fórnir sem þú hefur fært til að styðja mig á þessu ferðalagi. Kletturinn minn á erfiðum tímum og minn stærsti stuðningsmaður. Besta mamma sem börnin okkar gætu hugsað sér.
Takk fyrir allt ❤️
JDB