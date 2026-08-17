Sveindís Jane Jónsdóttir missti af sérstöku „prinsessukvöldi“ á BMO-leikvangi Angel City í gærkvöld, þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Washington Spirit í bandarísku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Fyrir leik var greint frá því að Sveindís yrði ekki með, vegna ökklameiðsla, og hún hefur því misst af síðustu tveimur leikjum Angel City sem er í harðri baráttu um sæti í átta liða úrslitakeppni deildarinnar.
Angel City bauð gestum upp á mikið Disney-prinsessuþema og voru þeir hvattir til að mæta í búningum og stilla sér upp á myndum með prinsessum úr Disney-teiknimyndum. Þá var tónlistaratriði í hálfleik þar sem söngkonan Anika Noni Rose tróð upp en hún talaði fyrir Tiönu í myndinni Prinsessan og froskurinn.
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Leikurinn í gærkvöld var þó ekki alveg eins og Disney-ævintýri en þó fór betur en á horfðist hjá heimakonum sem voru 1-0 undir þegar skammt var eftir. Trinity Rodman hafði komið gestunum yfir á 65. mínútu en þegar fimm mínútur voru til leiksloka náði miðjumaðurinn Ally Sentnor að jafna metin með sínu fyrsta marki í búningi Angel City, eftir að hafa spilað sinn fyrsta leik fyrir félagið í síðasta mánuði.
Stuðningsmenn Angel City gátu einnig fagnað því að sjá Sydney Leroux aftur á vellinum en hún kom inná sem varamaður í lokin, eftir 654 daga fjarveru. Þessi 36 ára framherji tilkynnti í mars í fyrra að hún myndi taka sér leyfi til að hlúa að andlegri heilsu.
Angel City hefur nú gert þrjú jafntefli í röð og er liðið með 25 stig í 9. sæti, eftir 18 deildarleiki af 30 áður en úrslitakeppnin tekur við. Átta efstu liðin komast í hana og er Angel City tveimur stigum á eftir næsta liði, Seattle Reign. Washington Spirit er hins vegar í 2. sæti með 37 stig en Gotham er efst með 43 stig.