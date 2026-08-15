Íslenski boltinn

Fastir í þriðja gír og bitlausir

Stefán Árni Pálsson skrifar
Baldur hefur áhyggjur af Blikunum.
Baldur hefur áhyggjur af Blikunum. Vísir/guðmundur

Breiðablik tapaði fyrir Val í síðustu umferð Bestu-deildar karla 3-1. Valsliðið hafði ekki náð í sigur í nokkrar umferðir í röð og litu Blikarnir illa út í leiknum.

Liðið mætir KR í Vesturbænum annað kvöld og þarf mikið að breytast á milli leikja, enda er KR í harðri baráttu um Íslandsmeistaratitilinn. Staða Blika var rædd í síðasta þætti af Stúkunni.

„Mér finnst mjög erfitt að greina þetta. Við fórum í þetta í fyrra og Albert [Brynjar Ingason] talaði um að þeir væru áhugalausir, gömlu kallarnir hjá þeim, ef svo má segja, séu ekkert hungraðir lengur. Mér fannst það kannski full svona kannski dökk mynd af stöðunni. Þeir eru nú í bikarúrslitum og eru í fjórða sæti. Þetta er ekkert alslæmt og þeir hafa verið óheppnir. Það verður ekki tekið af þeim. En eins og Ólafur Ingi þjálfari liðsins sagði, þeir eru bitlausir og það lýsir þeim bara rosalega mikið núna. Þeir eru bara einhvern veginn fastir í einhverjum þriðja gír,“ sagði Baldur Sigurðsson sérfræðingur Stúkunnar í síðasta þætti en hér að neðan má sjá umræðuna í heild sinni.

Klippa: Fastir í þriðja gír og bitlausir
Besta deild karla Breiðablik Stúkan

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