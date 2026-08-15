Fastir í þriðja gír og bitlausir Stefán Árni Pálsson skrifar 15. ágúst 2026 13:30 Baldur hefur áhyggjur af Blikunum. Vísir/guðmundur Breiðablik tapaði fyrir Val í síðustu umferð Bestu-deildar karla 3-1. Valsliðið hafði ekki náð í sigur í nokkrar umferðir í röð og litu Blikarnir illa út í leiknum. Liðið mætir KR í Vesturbænum annað kvöld og þarf mikið að breytast á milli leikja, enda er KR í harðri baráttu um Íslandsmeistaratitilinn. Staða Blika var rædd í síðasta þætti af Stúkunni. „Mér finnst mjög erfitt að greina þetta. Við fórum í þetta í fyrra og Albert [Brynjar Ingason] talaði um að þeir væru áhugalausir, gömlu kallarnir hjá þeim, ef svo má segja, séu ekkert hungraðir lengur. Mér fannst það kannski full svona kannski dökk mynd af stöðunni. Þeir eru nú í bikarúrslitum og eru í fjórða sæti. Þetta er ekkert alslæmt og þeir hafa verið óheppnir. Það verður ekki tekið af þeim. En eins og Ólafur Ingi þjálfari liðsins sagði, þeir eru bitlausir og það lýsir þeim bara rosalega mikið núna. Þeir eru bara einhvern veginn fastir í einhverjum þriðja gír,“ sagði Baldur Sigurðsson sérfræðingur Stúkunnar í síðasta þætti en hér að neðan má sjá umræðuna í heild sinni. Klippa: Fastir í þriðja gír og bitlausir Besta deild karla Breiðablik Stúkan Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld Sport Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Draumur að vinna með José Mourinho Fótbolti Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Enski boltinn Fleiri fréttir Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Keflvíkingar bæta við sig Króata Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Ásdís Karen til FH Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Sjá meira