Tveir einstaklingar voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í nótt í tengslum við heimilisofbeldi. Um var að ræða tvö aðskilin mál en báðir voru vistaðir í fangageymslu. Þá var einn handtekinn í tengslum við húsbrot en sá hafði brotið sér leið inn á hótel.
Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en þar segir einnig að sjö hafi gist fangageymslur nú í morgunsárið.
Einn var handtekinn í kjölfar umferðarslyss, þar sem tvö ökutæki voru fjarlægð af vettvangi með dráttarbifreið. Viðkomandi er grunaður um akstur undir áhrifum áfengis og án ökuréttinda.
Þá voru afskipti höfð af tveimur afar ölvuðum einstaklingum; einn var fluttur með sjúkrabifreið en hinn sóttur, að því er segir í yfirliti lögreglu.
Lögregla var einnig köllu til vegna ósættis milli bílstjóra Strætó og farþega og þá voru afskipti höfð af sama ökumanninum í tvígang á einni klukkustund, sem ók án ökuréttinda.