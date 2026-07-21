Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð

Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran í nótt, þá tíundu í röð síðan vopnahlé landanna tveggja fór út um þúfur. Íranir gerðu síðan árás á olíuskip á Hormússundi í morgun og skemmdu það þannig að áhöfnin þurfti að yfirgefa skipið.
Í gær bárust einnig þær fregnir að Hútar í Jemen ætli nú að setja siglingabann á öll skip Sádí Arabíu sem hyggjast fara um Bab al-Mandeb sund í Rauða hafinu. Um sundið fara um tólf prósent af öllum skipaflutningum heimsins og segjast Hútar með þessu vera að svara Sádum og illri meðferð þeirra á íbúum Jemen síðastliðinn áratug.
Sádar hafa þegar svarað og segjast ætla að verja sín skip af öllum mætti í samræmi við alþjóðalög.
Bandaríkjamenn eru að fjölga herþotum og eldsneytisflugvélum í Mið-Austurlöndum og er til skoðunar að auka umfang árása gegn Írönum enn frekar. Í sama tíma boða bæði Bandaríkjamenn og Íranir að frekari viðræður komi enn til greina.
Byltingavörðurinn í Íran hefur hótað því að ekki einn einasti dropi af olíu eða gasi muni komast um Hormússund ef Bandaríkjamenn halda áfram árásum sínum á landið.
Tveir bandarískir hermenn eru látnir og sá þriðji er týndur eftir eldflaugaárás Írans í Jórdaníu í gær, föstudag. Fjórir hermenn til viðbótar voru fluttir til nánari aðhlynningar á sjúkrahúsi en hafa þegar verið útskrifaðir. Alls hafa sextán hermenn Bandaríkjanna nú látist í átökunum.