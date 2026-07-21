Erlent

Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Stuðningsmenn Húta komu saman í Jemen í nótt til að mótmæla stjórn landsins sem studd er af Sádí Arabíu.
Stuðningsmenn Húta komu saman í Jemen í nótt til að mótmæla stjórn landsins sem studd er af Sádí Arabíu. AP Photo/Osamah Abdulrahman

Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran í nótt, þá tíundu í röð síðan vopnahlé landanna tveggja fór út um þúfur. Íranir gerðu síðan árás á olíuskip á Hormússundi í morgun og skemmdu það þannig að áhöfnin þurfti að yfirgefa skipið.

Í gær bárust einnig þær fregnir að Hútar í Jemen ætli nú að setja siglingabann á öll skip Sádí Arabíu sem hyggjast fara um Bab al-Mandeb sund í Rauða hafinu. Um sundið fara um tólf prósent af öllum skipaflutningum heimsins og segjast Hútar með þessu vera að svara Sádum og illri meðferð þeirra á íbúum Jemen síðastliðinn áratug.

Sádar hafa þegar svarað og segjast ætla að verja sín skip af öllum mætti í samræmi við alþjóðalög.

Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Jemen

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