Hvorki utanríkisráðherrar Íslands né Frakklands svöruðu því beint hvort þau myndu styðja hugsanlega handtöku Benjamíns Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, þegar hann kæmi til New York í september. Utanríkisráðherra Íslands segir að allar slíkar aðgerðir þurfi að vera samkvæmt alþjóðalögum.
Zohran Mamdani, borgarstjóri New York í Bandaríkjunum, sagðist í síðustu viku skoða það ásamt lögfræðingum borgarinnar hvort mögulegt væri að handtaka Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, þegar hann myndi sækja Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í september.
Mamdani sagðist við New York Times trúa því að Netanjahú ætti heima í Haag. Hann væri hann stríðsglæpamaður. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn gaf út kæru á hendur Netanjahú árið 2024, þar sem hann er sakaður um glæpi gegn mannkyninu og stríðsglæpi á Gasa.
Borgarstjórinn sagði það engu að síður óljóst hvort hann mætti lögum samkvæmt skipa lögreglunni að handtaka erlendan leiðtoga.
Í kjölfar blaðamannafundar utanríkisráðherra Íslands og Frakklands spurði blaðamaður ráðherrana hvort þeir myndu virða, eða jafnvel styðja, slíka handtöku ef til hennar kæmi.
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„Við veltum ekki fyrir okkur „ef“-um,“ svaraði franski utanríkisráðherrann Jean-Noel Barrot í samtali við fréttastofu.
„Við rekkum ekki utanríkisþjónustu út frá sviðsmyndum,“ hélt Frakkinn áfram. „Það sem ég get sagt er að Frakkland stendur ávallt vörð um alþjóðalög og virðir alþjóðlega lögsögu og ver þau hvenær sem þau eru í hættu.“
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands, svaraði hvorki af eða á.
„Það sem ég vil segja í þessu er að það sem fyrst og síðast þarf að gera er að virða alþjóðalög. Ég vil bara beina því til Ísraela að fara að gera það þegar kemur að aðstæðunum á Gasa og á Vesturbakkanum,“ svarar Þorgerður.
„En allar aðgerðir stjórnvalda annars staðar þyrftu að byggja á alþjóðalögum og alþjóðarétti og það er þannig sem við Íslendingar nálgumst hlutina.“