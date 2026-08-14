Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 14. ágúst 2026 10:01 Hjónin Anna Osceola og Jon Hamm á Óskarnum fyrr á árinu. EPA Hollywood-leikarinn Jon Hamm, sem flestir þekkja úr þáttunum Mad Men, og leikkonan Anna Osceola eiga von á sínu fyrsta barni saman. Sautján ár skilja hjónin að, hún er 38 en hann 55 ára. Dægurmálamiðlar vestanhafs greindu frá tíðindunum í vikunni. Hamm var í átján ára sambandi með leikkonunni Jennifer Westfeldt frá 1997 til 2015 þegar leiðir skildu. Hamm kynntist Osceola við tökur á lokaþætti Mad Men árið 2014 og fimm árum síðar endurnýjuðu þau kynnin og hófu samband. Osceola og Hamm í senunni í lokaþætti Mad Men. Parið gifti sig árið 2023 í Anderson-gljúfri í Big Sur í Kaliforníu, níu árum frá því þau tóku saman upp senuna í lokaþættinum. Undanfarin tvö ár hefur parið leikið saman í sjónvarpsþáttunum Your Friends & Neighbors (2025-) og nú eiga þau von á sínu fyrsta barni saman. Hamm virðist ekki alltaf hafa stefnt á barneignir, í mars 2012 sagði hann í viðtali við US Weekly: „Ég yrði hræðilegur faðir“. Árið 2023, skömmu fyrir brúðkaupið, var hann síðan óskýr með það hvort hann langaði að „stofna til fjölskyldu“ og sagði þá að það væri „tbd“ eða að „enn ætti eftir að ákveða það“. Barnalán Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin Mest lesið Dorrit sendir rabbínanum tóninn Lífið Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Tónlist Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Lífið „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Lífið samstarf Jóhanna Guðrún ólétt Lífið Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Lífið Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Tónlist Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Lífið Útför Gunnars Þórðarsonar Lífið Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Lífið Fleiri fréttir Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Dorrit sendir rabbínanum tóninn Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Pálmi Kormákur og Guðrún nýtt par Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti Usher þvertekur fyrir klónið „Það er engin skömm í krabbameininu“ Dottinn í það á ný: „Ég var edrú í sjö ár“ Einstakt einbýlishús á 235 milljónir í Garðabæ Gugga á Þjóðhátíð: „Er þetta leigubíll? Nei, þetta er pó-pó“ Urður yfirgefur Kastljós Aubrey Plaza orðin mamma Lenti í mótorhjólaslysi daginn eftir gleðigönguna Raye og Jordan ástfangin í rússíbana Stjörnulífið: „Ég elska að vera hommalingur“ Sjá meira