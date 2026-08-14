Lífið

Hálf­sex­tugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Hjónin Anna Osceola og Jon Hamm á Óskarnum fyrr á árinu.
Hjónin Anna Osceola og Jon Hamm á Óskarnum fyrr á árinu. EPA

Hollywood-leikarinn Jon Hamm, sem flestir þekkja úr þáttunum Mad Men, og leikkonan Anna Osceola eiga von á sínu fyrsta barni saman. Sautján ár skilja hjónin að, hún er 38 en hann 55 ára.

Dægurmálamiðlar vestanhafs greindu frá tíðindunum í vikunni.

Hamm var í átján ára sambandi með leikkonunni Jennifer Westfeldt frá 1997 til 2015 þegar leiðir skildu. Hamm kynntist Osceola við tökur á lokaþætti Mad Men árið 2014 og fimm árum síðar endurnýjuðu þau kynnin og hófu samband. 

Osceola og Hamm í senunni í lokaþætti Mad Men.

Parið gifti sig árið 2023 í Anderson-gljúfri í Big Sur í Kaliforníu, níu árum frá því þau tóku saman upp senuna í lokaþættinum. Undanfarin tvö ár hefur parið leikið saman í sjónvarpsþáttunum Your Friends & Neighbors (2025-) og nú eiga þau von á sínu fyrsta barni saman.

Hamm virðist ekki alltaf hafa stefnt á barneignir, í mars 2012 sagði hann í viðtali við US Weekly: „Ég yrði hræðilegur faðir“. Árið 2023, skömmu fyrir brúðkaupið, var hann síðan óskýr með það hvort hann langaði að „stofna til fjölskyldu“ og sagði þá að það væri „tbd“ eða að „enn ætti eftir að ákveða það“.

Barnalán Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.