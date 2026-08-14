Breski popparinn Robbie Williams segist nýlega hafa verið greindur með einhverfu. Hann fagnar greiningunni, segir hana útskýra margt í lífi sínu og noti hana reglulega sem afsökun í félagslegum aðstæðum. Williams hefður áður opnað sig um ADHD-greiningu sína, þunglyndi, víðáttufælni, vímuefnaneyslu og slæma líkamsímynd.
Williams sat nýlega fyrir svörum á spurt og svarað-viðburði í Lundúnum og ræddi þar um bæði ADHD- og einhverfugreiningar sínar.
„Ég er með ADHD og ég var að komast að því að ég er smá einhverfur líka, sem ég reyndar fokking elska því það útskýrir svo mikið,“ sagði hann.
„Það er losnaðu-úr-fangelsi-spilið (e. get-out-of-jail-free card) mitt núna og alltaf þegar ég segi eitthvað skrítið bæti ég bara við: Afsakið, ég er einhverfur,“ sagði hann.
Hann ræddi um ADHD-ið sitt sem gerði honum kleift að einbeita sér þúsund prósent á ákveðna hluta og klúðra öllu öðru.
„Það sem ég er fullkomlega og algjörlega með á heilanum er að skapa myndir og gera fyndna hluti. Ef ég er að skapa myndir eða gera fyndna hluti, þá er ég ekki að hugsa um sjálfan mig, því heilinn minn er svo ótrúlega skapandi og getur verið skapandi með allt í heiminum sem þú kvíðir eða hræðist,“ sagði hann jafnframt.
„Sem dæmi um það hvað ég er klikkaður: nýverið, sat ég um borð í flugvél og hugsaði: Hvað ef ég er með fjarhreyfingarkrafta og óboðnar hugsanir mínar segja flugvélinni að hraplenda. Það er svona klikkun sem ég glími við, það er best að þjálfa heilann minn að gera eitthvað betra en að óttast um yfirnáttúrulega krafta og að hraplenda flugvélum,“ sagði Williams.
Breska poppstjarna Robbie Williams segist hafa orðið svo vannærður eftir notkun megrunarlyfs að hann hafi fengið skyrbjúg. Williams hefur áður opnað sig um líkamsskynjunarröskun sína og þunglyndi.
Breski söngvarinn Robbie Williams opnaði sig á dögunum um víðáttufælni sem hann barðist við á árum áður í viðtali við SunOnline.