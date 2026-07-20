Uppgjörið: Keflavík – ÍA 5-1 | Slátrun á Suðurnesjunum Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 20. júlí 2026 18:32 Keflavík vann öruggan sigur á móti ÍA. Viktor/Vísir Keflavík vann sannfærandi 5–2 sigur á ÍA þegar liðin mættust í Bestu deild karla á HS Orku vellinum í kvöld. Heimamenn skoruðu tvö mörk á tveggja mínútna kafla undir lok fyrri hálfleiks og bættu síðan tveimur mörkum við snemma í þeim síðari til að komast í 4-0. Skagamenn minnkuðu þá muninn úr vítaspyrnu en Muhamed Alghoul svaraði skömmu síðar með fimmta marki Keflavíkur áður en ÍA minnkaði muninn í 5-2 í lok leiks. Með sigrinum færist Keflavík upp í fimmta sæti Bestu deildarinnar með nítján stig á meðan ÍA situr áfram í níunda sæti með fimmtán stig. Leikurinn byrjaði af krafti og það voru heimamenn sem voru sterkari aðilinn fyrstu mínúturnar. Keflvíkingar voru meira með boltann, sóttu af krafti og settu Skagamenn undir pressu. Eftir því sem leið á hálfleikinn náðu gestirnir þó að vinna sig betur inn í leikinn. ÍA átti nokkrar álitlegar sóknir og skapaði sér fín færi en tókst ekki að koma boltanum fram hjá Ásgeiri Orra Magnússyni. Undir lok fyrri hálfleiks tóku Keflvíkingar hins vegar öll völd á vellinum og uppskáru tvö glæsileg mörk á skömmum tíma. Fyrsta markið kom á 34. mínútu þegar Ásgeir Páll Magnússon kom boltanum inn á teig. Skagamenn náðu ekki að hreinsa frá, Eiður Orri Ragnarsson reyndi skot sem fór í varnarmann og boltinn datt fyrir fætur Þórláks Breka Þ. Baxter. Hann lét vaða af löngu færi og þrumaði boltanum óverjandi í hægra hornið. Aðeins tveimur mínútum síðar tvöfaldaði Keflavík forskotið. Alpha Conteh vann boltann vel á vinstri kantinum og lagði hann út á Eið Orra Ragnarsson sem tók við boltanum rétt utan vítateigs og hamraði hann í vinstra hornið með glæsilegu skoti. Keflvíkingar fóru því með tveggja marka forystu inn í hálfleik. Keflavík hélt áfram þar sem frá var horfið eftir hlé og gerði í raun út um leikinn á fyrstu tíu mínútunum. Á 50. mínútu dæmdi Jóhann Ingi Jónsson dómari vítaspyrnu þegar boltinn fór í hönd Eriks Tobiasar Tangen Sandberg inni í teig. Stefan Alexander Ljubicic fór á punktinn og skoraði fram hjá Jóni Sölva Símonarsyni í markinu. Aðeins fjórum mínútum síðar komust Keflvíkingar í 4-0 með glæsilegu marki frá Eið Orra Ragnarssyni. Keflvíkingar fengu hornspyrnu sem Skagamenn hreinsuðu frá en boltinn datt beint fyrir fætur Eiðs Orra. Hann lét vaða af löngu færi og hamraði boltann í samskeytin, algjörlega óverjandi fyrir Jón Sölva. ÍA gafst þó ekki upp og minnkaði muninn þegar Viktor Jónsson vann vítaspyrnu eftir að Ásgeir Orri Magnússon felldi hann inni í teig. Viktor tók spyrnuna sjálfur og setti boltann í hægra hornið fram hjá Ásgeiri Orra. Vonir Skagamanna um endurkomu lifðu þó stutt. Keflavík fékk aukaspyrnu á stórhættulegum stað og Muhamed Alghoul sýndi gæði sín með glæsilegu skoti beint í vinstra hornið og Keflvíkingar aftur komnir í þriggja marka fjögurra marka forystu. Gestirnir náðu þó að klóra í bakkann undir lokin þegar hornspyrna skapaði usla í teignum. Boltinn datt fyrir Markús Pál Ellertsson, sem þrumaði honum í netið og lagaði stöðuna í 5–2. Þar við sat og Keflavík fagnaði afar sannfærandi sigri og eru nú komnir í efri hluta deildarinnar. Atvik leiksins Fjögur af fimm mörkum Keflavíkur komu með stórglæsilegum skotum utan vítateigs. Þorlákur Breki Þ. Baxter, Muhamed Alghoul og Eiður Orri Ragnarsson (tvívegis) áttu þau mörk. Stjörnur og skúrkar Besti leikmaðurinn í kvöld var Eiður Orri Ragnarsson í liði Keflavíkur. Hann skoraði tvö frábær mörk og var hársbreidd frá því að fullkomna þrennuna þegar skot hans small í slánni. Dómarinn Jóhann Ingi Jónsson og hans teymi áttu fínan leik í kvöld. Helsta vafaatriðið var vítaspyrnan sem ÍA fékk í síðari hálfleik, en erfitt var að greina hvort Ásgeir Orri Magnússon hefði snert boltann áður en hann felldi Viktor Jónsson. Jóhann Ingi dæmdi engu að síður víti og þótt það mætti ræða þann dóm hafði hann engin áhrif á úrslit leiksins. Stemning og umgjörð Það var rok og smá rigning á HS-Orku vellinum í Reykjanesbæ en þó vel mætt bæði hjá stuðningsmönnum ÍA og Keflavíkur og þeir létu vel í sér heyra allan leikinn. Besta deild karla Keflavík ÍF ÍA