Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Sigurgeir Þorkelsson skrifar 19. júlí 2026 20:25 Stuðningur kjósenda Demókrataflokksins við málstað Ísraelsríkis hefur hrapað síðustu ár. Samsett/Getty Zohran Mamdani borgarstjóri skoðar ásamt lögfræðingum New York-borgar hvort mögulegt sé að handtaka Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, þegar hann sækir Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í september. Mamdani hafði í kosningabaráttu sinni sagst munu gera svo. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn (ICC), sem oft er kenndur við aðsetur sitt í hollensku borginni Haag, hefur gefið út handtökuskipun á Netanjahú í tengslum við rannsókn á mögulegum glæpum gegn mannkyni af hálfu Ísraelshers á Gasa. „Ég trúi því að Netanjahú forsætisráðherra eigi heima í Haag,“ sagði Mamdani í viðtali við The New York Times. „Hann er stríðsglæpamaður sem hefur verið ákærður af Alþjóðasakamáladómstólnum,“ fullyrti Mamdani og bætti við að hann deildi þessari skoðun með fjölda fólks sem hefði fylgst með gjörðum Netanjahú síðustu ár. „Við munum framkvæma í takt við það sem lögin leyfa mér að gera í New York-borg, en við munum ekki fara út í að skrifa okkar eigin lög,“ sagði Mamdani, sem á í svokölluðu „virku samtali“ við lögfræðideild borgarinnar. Netanjahú brást við orðum Mamdani í útvarpsviðtali þar sem hann lýsti því að hann teldi Mamdani hatast út í Bandaríkin á laun. Sendiherra Ísraels við Sameinuðu þjóðirnar hefur lýst því yfir að yfirlýsingar borgarstjórans muni ekki hafa áhrif á ferðaáætlanir forsætisráðherrans. Stuðningur við Ísraelsríki fer þverrandi meðal demókrata Mamdani hefur frá upphafi ferils síns verið stuðningsmaður málstaðar palestínsku þjóðarinnar en slíkt hefur í gegnum tíðina verið sjalfgæft meðal nafntogaðra bandarískra stjórnmálamanna. Breytingar virðast þó vera í loftinu en samkvæmt nýlegri könnun eru nú þrír fjórðu hlutar kjósenda Demókrata andsnúnir því að Ísraelsríki sé veitt fjárhagsaðstoð. Hlutfallið var 45 prósent fyrir aðeins þremur árum. Nánast helmingur þingmanna demókrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings kusu, í vikunni sem leið, með tillögu um að hætta hernaðarstuðningi Bandaríkjanna við Ísrael, sem hefði þýtt að stuðningur þeirra við Ísraelsstjórn hefði lækkað um 3,3 milljarða bandaríkjadala. Netanjahú í hóp með Pútín og Duterte Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn tekur til að mynda fyrir mál er varða þjóðarmorð, glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi. Meðal áberandi mála síðustu ár eru handtökuskipun á hendur Vladimír Pútín Rússlandsforseta vegna Úkraínustríðsins og Rodrigo Duterte, fyrrum forseta Filippseyja. Duterte var handtekinn í mars í fyrra og bíður réttarhalda í Haag. Hann er ákærður fyrir glæpi gegn mannkyni vegna hins blóðuga stríðs gegn fíkniefnum í valdatíð hans þar sem þúsundir manna voru teknar af lífi á götum úti, án dóms og laga, vegna meintra tengsla við heim fíkniefna. Bandaríkin Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Filippseyjar Vladimír Pútín Mest lesið „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Erlent Áfram geisar innbrotahrinan Innlent Tate-bræður teknir fastir í Miami Erlent Bílvelta í Skötufirði Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Fleiri fréttir Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Sjá meira