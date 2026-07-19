Erlent

Mamdani skoðar að láta hand­taka Netanjahú

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Stuðningur kjósenda Demókrataflokksins við málstað Ísraelsríkis hefur hrapað síðustu ár.
Stuðningur kjósenda Demókrataflokksins við málstað Ísraelsríkis hefur hrapað síðustu ár. Samsett/Getty

Zohran Mamdani borgarstjóri skoðar ásamt lögfræðingum New York-borgar hvort mögulegt sé að handtaka Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, þegar hann sækir Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í september.

Mamdani hafði í kosningabaráttu sinni sagst munu gera svo. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn (ICC), sem oft er kenndur við aðsetur sitt í hollensku borginni Haag, hefur gefið út handtökuskipun á Netanjahú í tengslum við rannsókn á mögulegum glæpum gegn mannkyni af hálfu Ísraelshers á Gasa.

„Ég trúi því að Netanjahú forsætisráðherra eigi heima í Haag,“ sagði Mamdani í viðtali við The New York Times.

„Hann er stríðsglæpamaður sem hefur verið ákærður af Alþjóðasakamáladómstólnum,“ fullyrti Mamdani og bætti við að hann deildi þessari skoðun með fjölda fólks sem hefði fylgst með gjörðum Netanjahú síðustu ár.

„Við munum framkvæma í takt við það sem lögin leyfa mér að gera í New York-borg, en við munum ekki fara út í að skrifa okkar eigin lög,“ sagði Mamdani, sem á í svokölluðu „virku samtali“ við lögfræðideild borgarinnar.

Netanjahú brást við orðum Mamdani í útvarpsviðtali þar sem hann lýsti því að hann teldi Mamdani hatast út í Bandaríkin á laun.

Sendiherra Ísraels við Sameinuðu þjóðirnar hefur lýst því yfir að yfirlýsingar borgarstjórans muni ekki hafa áhrif á ferðaáætlanir forsætisráðherrans.

Stuðningur við Ísraelsríki fer þverrandi meðal demókrata

Mamdani hefur frá upphafi ferils síns verið stuðningsmaður málstaðar palestínsku þjóðarinnar en slíkt hefur í gegnum tíðina verið sjalfgæft meðal nafntogaðra bandarískra stjórnmálamanna. Breytingar virðast þó vera í loftinu en samkvæmt nýlegri könnun eru nú þrír fjórðu hlutar kjósenda Demókrata andsnúnir því að Ísraelsríki sé veitt fjárhagsaðstoð. Hlutfallið var 45 prósent fyrir aðeins þremur árum.

Nánast helmingur þingmanna demókrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings kusu, í vikunni sem leið, með tillögu um að hætta hernaðarstuðningi Bandaríkjanna við Ísrael, sem hefði þýtt að stuðningur þeirra við Ísraelsstjórn hefði lækkað um 3,3 milljarða bandaríkjadala.

Netanjahú í hóp með Pútín og Duterte

Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn tekur til að mynda fyrir mál er varða þjóðarmorð, glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi. Meðal áberandi mála síðustu ár eru handtökuskipun á hendur Vladimír Pútín Rússlandsforseta vegna Úkraínustríðsins og Rodrigo Duterte, fyrrum forseta Filippseyja.

Duterte var handtekinn í mars í fyrra og bíður réttarhalda í Haag. Hann er ákærður fyrir glæpi gegn mannkyni vegna hins blóðuga stríðs gegn fíkniefnum í valdatíð hans þar sem þúsundir manna voru teknar af lífi á götum úti, án dóms og laga, vegna meintra tengsla við heim fíkniefna.

Bandaríkin Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Filippseyjar Vladimír Pútín

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið