Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 21:33 KR-konur hafa raðað inn mörkum á Meistaravöllunum i sumar. @krreykjavik1899 Nágrannarnir KR og Grótta fögnuðu sigri í Lengjudeild kvenna í fótbolta í kvöld. KR vann heimasigur á Völsungi en Grótta vann útisigur á HK á sama tíma. Gróttukonur halda því áfram fimm stiga forskoti. Systurnar Kara og Katla Guðmundsdætur skoruðu báðar í 3-0 sigri KR á Völsungi en Þórey Björk Eyþórsdóttir skoraði mark sitt á milli marka þeirra. Öll þrjú mörkin komu á síðustu átta mínútum leiksins. Þetta er fjórði heimasigur KR í sumar þar sem systurnar Kara og Katla eru báðar á skotskónum. KR tapaði á móti Selfossi í leiknum á undan en hefur unnið fimm af sex leikjum sínum á Meistaravöllum í sumar. Grótta sótti þrjú stig í Kópavoginn með 3-1 sigri á HK. Lovísa Davíðsdóttir Scheving kom Gróttu yfir á móti HK í Kórnum en HK jafnaði með sjálfsmarki. María Lovísa Jónasdóttir og Nicole Douglas tryggðu Gróttu svo sigurinn með mörkum í seinni hálfleik. Þetta var þriðji útisigur Gróttu í röð og fjórði deildarsigurinn í röð. Liðið hefur unnið níu af ellefu deildarleikjum sumarsins. Nágrannaliðin eru því áfram í tveimur efstu sætunum. Grótta er á toppnum með fimm stigum meira en KR. Vesturbæjarstúlkur eiga þó leik inni á Seltirninga. Lengjudeild kvenna KR Grótta HK Völsungur Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Fótbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti Fleiri fréttir Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Ari Leifsson í Stjörnuna Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Sjá meira