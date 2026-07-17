Íslenski boltinn

Systurnar Kara og Katla á­fram á skotskónum hjá KR

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
KR-konur hafa raðað inn mörkum á Meistaravöllunum i sumar.
KR-konur hafa raðað inn mörkum á Meistaravöllunum i sumar. @krreykjavik1899

Nágrannarnir KR og Grótta fögnuðu sigri í Lengjudeild kvenna í fótbolta í kvöld. KR vann heimasigur á Völsungi en Grótta vann útisigur á HK á sama tíma. Gróttukonur halda því áfram fimm stiga forskoti.

Systurnar Kara og Katla Guðmundsdætur skoruðu báðar í 3-0 sigri KR á Völsungi en Þórey Björk Eyþórsdóttir skoraði mark sitt á milli marka þeirra. Öll þrjú mörkin komu á síðustu átta mínútum leiksins.

Þetta er fjórði heimasigur KR í sumar þar sem systurnar Kara og Katla eru báðar á skotskónum.

KR tapaði á móti Selfossi í leiknum á undan en hefur unnið fimm af sex leikjum sínum á Meistaravöllum í sumar.

Grótta sótti þrjú stig í Kópavoginn með 3-1 sigri á HK. Lovísa Davíðsdóttir Scheving kom Gróttu yfir á móti HK í Kórnum en HK jafnaði með sjálfsmarki. María Lovísa Jónasdóttir og Nicole Douglas tryggðu Gróttu svo sigurinn með mörkum í seinni hálfleik.

Þetta var þriðji útisigur Gróttu í röð og fjórði deildarsigurinn í röð. Liðið hefur unnið níu af ellefu deildarleikjum sumarsins.

Nágrannaliðin eru því áfram í tveimur efstu sætunum. Grótta er á toppnum með fimm stigum meira en KR. Vesturbæjarstúlkur eiga þó leik inni á Seltirninga.

Lengjudeild kvenna KR Grótta HK Völsungur

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