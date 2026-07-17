Íslenski boltinn

Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Birkir Eyþórsson skoraði tvö mörk fyrir Fylkismenn í kvöld. 
Birkir Eyþórsson skoraði tvö mörk fyrir Fylkismenn í kvöld.  Íþróttafélagið Fylkir

Fylkir minnkaði forskot Aftureldingar á toppi Lengjudeildar karla í fótbolta í eitt stig eftir sannfærandi 4-1 sigur á Njarðvík í Árbænum í kvöld.

Fylkir minnkaði forskot Aftureldingar á toppi Lengjudeildar karla í fótbolta í eitt stig eftir sannfærandi 4-1 sigur á Njarðvík í Árbænum í kvöld.

Afturelding er með 31 stig og 22 mörk í plús en Fylkir er með 30 stig og 12 mörk í plús. Þetta var þriðji deildarsigur Fylkis í röð og Mosfellingar hafa unnið fimm deildarleiki í röð.

Næsti leikur liðanna er síðan undanúrslitaleikur þeirra í Mjólkurbikarnum í næstu leikjum en bæði mæta í hann á miklu flugi.

Fylkismenn gerðu út um leikinn í kvöld með fjórum mörkum í fyrri hálfleiknum.

Birkir Eyþórsson skoraði tvö fyrstu mörkin eftir stoðsendingar frá Mána Austmann Hilmarssyni og Guðmundur Tyrfingsson skoraði síðan tvö mörk undir lok fyrri hálfleiks.

Bragi Karl Bjarkason minnkaði muninn í 4-1 með marki úr víti 23 mínútum fyrir leikslok.

Fylkismenn skoruðu ekki í seinni hálfleiknum en þurftu þess ekki því sigurinn var í höfn í hálfleik.

Lengjudeild karla Fylkir UMF Njarðvík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið