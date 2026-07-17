Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 21:17 Birkir Eyþórsson skoraði tvö mörk fyrir Fylkismenn í kvöld. Íþróttafélagið Fylkir Fylkir minnkaði forskot Aftureldingar á toppi Lengjudeildar karla í fótbolta í eitt stig eftir sannfærandi 4-1 sigur á Njarðvík í Árbænum í kvöld. Fylkir minnkaði forskot Aftureldingar á toppi Lengjudeildar karla í fótbolta í eitt stig eftir sannfærandi 4-1 sigur á Njarðvík í Árbænum í kvöld. Afturelding er með 31 stig og 22 mörk í plús en Fylkir er með 30 stig og 12 mörk í plús. Þetta var þriðji deildarsigur Fylkis í röð og Mosfellingar hafa unnið fimm deildarleiki í röð. Næsti leikur liðanna er síðan undanúrslitaleikur þeirra í Mjólkurbikarnum í næstu leikjum en bæði mæta í hann á miklu flugi. Fylkismenn gerðu út um leikinn í kvöld með fjórum mörkum í fyrri hálfleiknum. Birkir Eyþórsson skoraði tvö fyrstu mörkin eftir stoðsendingar frá Mána Austmann Hilmarssyni og Guðmundur Tyrfingsson skoraði síðan tvö mörk undir lok fyrri hálfleiks. Bragi Karl Bjarkason minnkaði muninn í 4-1 með marki úr víti 23 mínútum fyrir leikslok. Fylkismenn skoruðu ekki í seinni hálfleiknum en þurftu þess ekki því sigurinn var í höfn í hálfleik. Lengjudeild karla Fylkir UMF Njarðvík Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Fótbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti Fleiri fréttir Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Ari Leifsson í Stjörnuna Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Sjá meira