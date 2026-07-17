Bowen heldur tryggð eftir fallið Ágúst Orri Arnarson skrifar 17. júlí 2026 10:35 Bowen stefnir á að koma Hömrunum aftur upp í úrvalsdeild. EPA/VINCE MIGNOTT Jarrod Bowen hefur ákveðið að endurnýja samning sinn við West Ham og spila með liðinu í ensku Championship deildinni á næsta tímabili. The Athletic greinir frá en Danny Dyer, tengdafaðir Bowen, virðist óvart hafa talað af sér og staðfest tíðindin í gærkvöld. West Ham féll í vor eftir fjórtán ára veru í ensku úrvalsdeildinni og talað var um að fyrirliðinn væri á förum. Félagið hefur nú þegar selt Mateus Fernandes til Tottenham fyrir 85 milljónir punda og búist er við því að Crysencio Summerville kveðji bráðlega. Bowen hefur verið einn besti leikmaður West Ham um árabil, eða síðan hann kom frá Hull City árið 2020. Hann skoraði 11 mörk og gaf 12 stoðsendingar í 42 leikjum er West Ham féll á síðasta tímabili en gerði ekki nóg til að heilla landsliðsþjálfara Englands, Tomas Tuchel, fyrir valið á HM-hópnum. Fáir fagna tíðindum jafn mikið og fyrrnefndur tengdafaðir Bowen, Danny Dyer, sem er einn ákafasti stuðningsmaður West Ham og fékk algjöran drauma-tengdason. „Fyrst og fremst er hann fjölskylda mín, faðir barnabarnanna minna, auðvitað. Þetta hefur verið honum erfitt. Hann á skilið að spila í Meistaradeildinni og hvaða ákvörðun sem hann tekur, eða tók, hefði ég stutt hann. Ég held að hann sé ekki á förum neitt og ég held að hann muni gjörsamlega slátra Championship-deildinni, ekki hafa neinar áhyggjur af því,“ sagði Dyer í gærkvöld samkvæmt TalkSport. Enski boltinn West Ham United Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti „Fjögur ár eru langur tími“ Fótbolti „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Fleiri fréttir Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sjá meira