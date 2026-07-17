Enski boltinn

Bowen heldur tryggð eftir fallið

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Bowen stefnir á að koma Hömrunum aftur upp í úrvalsdeild.
Bowen stefnir á að koma Hömrunum aftur upp í úrvalsdeild. EPA/VINCE MIGNOTT

Jarrod Bowen hefur ákveðið að endurnýja samning sinn við West Ham og spila með liðinu í ensku Championship deildinni á næsta tímabili.

The Athletic greinir frá en Danny Dyer, tengdafaðir Bowen, virðist óvart hafa talað af sér og staðfest tíðindin í gærkvöld.

West Ham féll í vor eftir fjórtán ára veru í ensku úrvalsdeildinni og talað var um að fyrirliðinn væri á förum. Félagið hefur nú þegar selt Mateus Fernandes til Tottenham fyrir 85 milljónir punda og búist er við því að Crysencio Summerville kveðji bráðlega.

Bowen hefur verið einn besti leikmaður West Ham um árabil, eða síðan hann kom frá Hull City árið 2020. Hann skoraði 11 mörk og gaf 12 stoðsendingar í 42 leikjum er West Ham féll á síðasta tímabili en gerði ekki nóg til að heilla landsliðsþjálfara Englands, Tomas Tuchel, fyrir valið á HM-hópnum.

Fáir fagna tíðindum jafn mikið og fyrrnefndur tengdafaðir Bowen, Danny Dyer, sem er einn ákafasti stuðningsmaður West Ham og fékk algjöran drauma-tengdason.

„Fyrst og fremst er hann fjölskylda mín, faðir barnabarnanna minna, auðvitað. Þetta hefur verið honum erfitt. Hann á skilið að spila í Meistaradeildinni og hvaða ákvörðun sem hann tekur, eða tók, hefði ég stutt hann. Ég held að hann sé ekki á förum neitt og ég held að hann muni gjörsamlega slátra Championship-deildinni, ekki hafa neinar áhyggjur af því,“ sagði Dyer í gærkvöld samkvæmt TalkSport.

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