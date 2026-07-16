Bubbi Morthens hélt upp á sjötugsafmælið sitt í síðasta mánuði og KR-ingar ákváðu að færa honum sérstaka gjöf í tilefni stórafmælisins.
Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR og Pálmi Rafn Pálmason framkvæmdastjóri færðu Bubba á dögunum afmælisgjöf en það var á ferðinni sérmerkt treyja árituð af meistaraflokki karla og kvenna í fótbolta.
Þetta hefur hingað til verið gott fótboltasumar hjá KR. Karlaliðið hefur skorað flest mörk í Bestu deildinni og situr í öðru sæti deildarinnar. Kvennaliðið er með bestu markatöluna í Lengjudeildinni og situr líka í öðru sæti deildarinnar.
Bubbi er auðvitað mikill KR-ingur og hefur um árabil stutt dyggilega við félagið og glatt KR-inga með tónlist sinni.
Hann samdi meðal annars stuðningsmannalag félagsins „Við erum KR“, sem KR-ingar sjálfir halda því fram að sé langbesta stuðningsmannalag landsins.
Hér fyrir neðan má sjá Bubba fá treyjuna.