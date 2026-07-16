Íslenski boltinn

Bubbi fékk á­ritaða KR-treyju í af­mælis­gjöf

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bubbi Morthens var ánægður með afmælisgjöfina sína.
Bubbi Morthens var ánægður með afmælisgjöfina sína. Knattspyrnufélag Reykjavíkur

Bubbi Morthens hélt upp á sjötugsafmælið sitt í síðasta mánuði og KR-ingar ákváðu að færa honum sérstaka gjöf í tilefni stórafmælisins.

Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR og Pálmi Rafn Pálmason framkvæmdastjóri færðu Bubba á dögunum afmælisgjöf en það var á ferðinni sérmerkt treyja árituð af meistaraflokki karla og kvenna í fótbolta.

Þetta hefur hingað til verið gott fótboltasumar hjá KR. Karlaliðið hefur skorað flest mörk í Bestu deildinni og situr í öðru sæti deildarinnar. Kvennaliðið er með bestu markatöluna í Lengjudeildinni og situr líka í öðru sæti deildarinnar.

Bubbi er auðvitað mikill KR-ingur og hefur um árabil stutt dyggilega við félagið og glatt KR-inga með tónlist sinni.

Hann samdi meðal annars stuðningsmannalag félagsins „Við erum KR“, sem KR-ingar sjálfir halda því fram að sé langbesta stuðningsmannalag landsins.

Hér fyrir neðan má sjá Bubba fá treyjuna.

KR Besta deild karla Lengjudeild kvenna

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