Argentína mun ekki setja pressu á Lionel Messi

Það verður algjörlega undir Lionel Messi sjálfum komið hvort hann vilji spila á Copa América sumarið 2028. Argentínska knattspyrnusambandið mun leyfa ofurstjörnunni að ákveða hvenær og hvort hann vilji keppa með landsliðinu að sögn forseta argentínska knattspyrnusambandsins.
Hinn 39 ára gamli Messi hefur ekki rætt framtíð sína með landsliðinu eftir frábæra frammistöðu sína á HM 2026, þar sem hann skoraði átta mörk og gaf fjórar stoðsendingar á leið Argentínu í úrslitaleikinn.
„Þetta er algjörlega hans persónulega ákvörðun,“ sagði Claudio Tapia, forseti argentínska knattspyrnusambandsins, í samtali við TyC Sports þegar hann var spurður hvort Messi myndi spila á Copa América 2028.
„Ég naut þess að horfa á hann á vellinum; hann var aðalmaður þessa heimsmeistaramóts, rétt eins og hann hefur verið í öllum keppnum sem hann hefur tekið þátt í. Árið 2022 vissum við ekki hvort hann myndi spila árið 2026. Hann sagði að hann tæki „einn leik í einu“ og við sáum hann í sínu besta formi, ef ekki því allra besta,“ sagði Tapia.
Messi var valinn verðmætasti leikmaður HM 2022 eftir að hafa leitt þjóð sína til sigurs. Messi, sem vann Copa América 2021 og 2024, hefur leikið metfjölda leikja fyrir Argentínu, 207 talsins, og er markahæsti leikmaður þjóðarinnar frá upphafi með 125 mörk á 21 ári með landsliðinu.
„Við ættum að vera stolt af honum. Megi hann halda áfram að njóta þess að spila fótbolta og við megum njóta þess að horfa á hann og megi hann taka þá ákvörðun sem hann telur rétta,“ sagði Tapia.
Tapia vonast á meðan til að sannfæra þjálfarann Lionel Scaloni um að halda áfram við stjórnvölinn hjá Argentínu. Scaloni, en samningur hans rennur út í lok þessa árs, sagði eftir 1-0 tap liðsins gegn Spáni í framlengingu í úrslitaleik HM að hann myndi endurmeta framtíð sína.
„Minn valkostur A, minn valkostur B og minn valkostur C er Scaloni,“ sagði Tapia. „Ég vil að hann haldi áfram; við viljum öll að hann haldi áfram. Ég verð að virða ákvörðun hans; leyfa honum að hugsa málið og taka þá ákvörðun sem hann telur rétta. Ég get ekki haldið honum föstum ef hann finnur ekki fyrir nauðsynlegum drifkrafti eða sér ekki leið til frekari velgengni,“ sagði Tapia.