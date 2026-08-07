Enska landsliðsstjarnan Lucy Bronze býst við að evrópskir leikmenn muni styðja sniðgöngu á mótum FIFA ef þörf krefur. Þetta segir hinn 34 ára gamli leikmaður Chelsea fyrir vináttuleik gegn Auckland á Nýja-Sjálandi.
„Ég held að þeir leikmenn sem taka þátt í þessum mótum, evrópsku leikmennirnir, standi við sannfæringu okkar og það sem við teljum vera rétt fyrir íþróttina okkar. Og ef það þýðir að við verðum að sniðganga mót, þá verður svo að vera,“ sagði Bronze, sem telur að þetta snúist um framtíð íþróttarinnar en breska ríkisútvarpið segir frá.
„Þetta er fyrir framtíð íþróttarinnar en ekki bara fyrir mig í dag og á morgun. Þetta er fyrir allar litlu stelpurnar eða litlu strákana sem koma á eftir okkur, til að tryggja að þau verði í góðri stöðu þegar íþróttin þróast á komandi áratugum, ekki bara á morgun,“ sagði Bronze en þetta gæti orðið síðasta heimsmeistaramót hennar á ferlinum enda orðin 34 ára gömul.
View this post on Instagram A post shared by Sky Sports Football (@skysportsfootball)
A post shared by Sky Sports Football (@skysportsfootball)
Lucy Bronze og enska kvennalandsliðið hafa ekki enn tryggt sér sæti á HM í Brasilíu á næsta ári en geta komist á lokamótið í gegnum umspilsleiki. Englendingar mæta Grikklandi í undanúrslitum umspilsins í október.
Íslenska landsliðið mun einnig á sama tíma taka þátt í þessum umspilsleikjum fyrir heimsmeistaramót kvenna sem fram fer í Brasilíu næsta sumar og íslensku stelpurnar hafa aldrei verið eins nálægt því að komast á sitt fyrsta heimsmeistaramót.
Ef evrópsku liðin taka ekki þátt í umspilinu vegna sniðgöngu UEFA gætu evrópsk lið – þar á meðal ríkjandi meistarar Spánar – ekki tekið þátt í heimsmeistaramótinu sem hefst í júní 2027.