Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Sindri Sverrisson skrifar 16. júlí 2026 13:30 Jóhannes Kristinn Bjarnason kom til Víkings í vor en er farinn að láni til FH. Samsett/Víkingur/FH Fótboltamaðurinn Jóhannes Kristinn Bjarnason hefur verið lánaður frá Íslandsmeisturum Víkings til FH út yfirstandandi leiktíð, eftir að hafa komið til Víkinga í vor frá Kolding í Danmörku. Hjá FH mun Jóhannes leika undir stjórn föðurbróður síns og nafna, Jóhannesar Karls Guðjónssonar. Jóhannes Kristinn, sem er 21 árs gamall, hefur komið við sögu í sex leikjum í Bestu deildinni með Víkingum í sumar en aðeins einu sinni í byrjunarliði. Hann er uppalinn KR-ingur en fór ungur í atvinnumennsku til Norrköping í Svíþjóð, áður en hann sneri aftur til KR og spilaði með liðinu frá 2023-25. Hann hélt svo til Kolding í fyrra en spilaði aðeins tíu leiki fyrir liðið. Nú hefur Jóhannes svo verið lánaður frá Víkingi til FH og kemur til með að hjálpa liðinu í þeirri miklu fallbaráttu sem það stendur í en mun svo snúa aftur í Víkina. „Jóhannes er klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni en þarf að fá mínútur og við vonum að hann fái þær hjá FH og hlökkum til að sjá hann aftur Hamingjunni að loknu tímabili,“ segir Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi. Kollegi Kára hjá FH, Davíð Þór Viðarsson, segir: „Jóhannes er búinn að sýna og sanna að hann er toppleikmaður í þessari deild og hann kemur til með að styrkja okkur mikið á lokasprettinum í deildinni.“ Félagaskiptasumarglugginn á Íslandi opnaðist í dag og því er Jóhannes löglegur í næsta leik FH sem er við Breiðablik á mánudagskvöld. Besta deild karla Víkingur Reykjavík FH Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Íslenski boltinn Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti Argentíska landsliðið má búast við sekt Fótbolti „Miður mín fyrir hönd allra“ Fótbolti Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Fótbolti De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ Fótbolti Fleiri fréttir Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Sjá meira