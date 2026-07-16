Íslenski boltinn

Jóhannes Kristinn í FH en „klár­lega hluti af fram­tíðinni í Víkinni“

Sindri Sverrisson skrifar
Jóhannes Kristinn Bjarnason kom til Víkings í vor en er farinn að láni til FH.
Jóhannes Kristinn Bjarnason kom til Víkings í vor en er farinn að láni til FH. Samsett/Víkingur/FH

Fótboltamaðurinn Jóhannes Kristinn Bjarnason hefur verið lánaður frá Íslandsmeisturum Víkings til FH út yfirstandandi leiktíð, eftir að hafa komið til Víkinga í vor frá Kolding í Danmörku.

Hjá FH mun Jóhannes leika undir stjórn föðurbróður síns og nafna, Jóhannesar Karls Guðjónssonar.

Jóhannes Kristinn, sem er 21 árs gamall, hefur komið við sögu í sex leikjum í Bestu deildinni með Víkingum í sumar en aðeins einu sinni í byrjunarliði.

Hann er uppalinn KR-ingur en fór ungur í atvinnumennsku til Norrköping í Svíþjóð, áður en hann sneri aftur til KR og spilaði með liðinu frá 2023-25. Hann hélt svo til Kolding í fyrra en spilaði aðeins tíu leiki fyrir liðið.

Nú hefur Jóhannes svo verið lánaður frá Víkingi til FH og kemur til með að hjálpa liðinu í þeirri miklu fallbaráttu sem það stendur í en mun svo snúa aftur í Víkina.

„Jóhannes er klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni en þarf að fá mínútur og við vonum að hann fái þær hjá FH og hlökkum til að sjá hann aftur Hamingjunni að loknu tímabili,“ segir Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi.

Kollegi Kára hjá FH, Davíð Þór Viðarsson, segir: „Jóhannes er búinn að sýna og sanna að hann er toppleikmaður í þessari deild og hann kemur til með að styrkja okkur mikið á lokasprettinum í deildinni.“

Félagaskiptasumarglugginn á Íslandi opnaðist í dag og því er Jóhannes löglegur í næsta leik FH sem er við Breiðablik á mánudagskvöld.

Besta deild karla Víkingur Reykjavík FH

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið